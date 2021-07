Gabriel Jesus fejbe rúgta ellenfelét, nem játszhat a döntőben – videó

A Manchester City játékosa szó szerint fejbe rúgta ellenfelét, emiatt nem játszhat a Copa América-döntőjében.

Gabriel Jesust a Chile elleni negyeddöntő 48. percében állították ki egy roppant súlyos szabálytalanság után. Jesus azt hihette, hogy judo edzésen van, mivel egy karaterúgással kegyetlenül fejbe rúgta Eugenio Menát. A brazil csatárt végül két mérkőzésre tiltották el, így kénytelen lesz kihagyni az Argentína elleni finálét. Az ítélet jogerős, a támadó nem is fellebbezhet ellene, ezenkívül 5000 dolláros büntetést is be kell fizetnie a dél-amerikai futball szövetségnek. Neymar és Jesus teljesen fel vannak háborodva az ítélet miatt.

Neymar hivatalos közösségi oldalán véleményezte a döntést:

„Nagyon szomorú olyan emberek kezében lenni, akik ilyen döntéseket tudnak hozni. Gyönyörűen kielemezték a szituációt, gratulálok nekik."

Az eltiltott is megszólalt az ügyben:

„Két meccses eltiltás fellebbezési lehetőség nélkül? Gratulálok CONMEBOL. Szerintem nem láttátok mi történt."

Jesus szerint ez a szabálytalanság nem ért meg ekkora büntetést:

A csatárnak nem ez volt az első pirosa a Copa Américák történetében, a támadót az előző kontinenstorna döntőjében Peru ellen is kiállították. Brazília vasárnap hajnali 2 órakor lép pályára Argentína ellen a Copa América álomdöntőjében.

