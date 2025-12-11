Gabriel Jesus boldogan tért vissza súlyos térdsérülése után: „Isten mentette meg az életem”

Gabriel Jesus végre ismét pályára lépett az Arsenal színeiben, miután hosszú hónapokat hagyott ki a súlyos keresztszalag-szakadása miatt. A brazil támadó a Club Brugge elleni idegenbeli győzelem során tért vissza, és bár nem szerzett gólt, a meccs után így is sugárzott róla a megkönnyebbülés és a hála. A londoniak sorozatban hatodik Bajnokok Ligája-sikerüket aratták, újabb kapott gól nélküli meccsel, ami tovább fokozta a szurkolók optimizmusát.

A klub médiájának nyilatkozva Jesus őszintén beszélt a visszatérésről:

„Az első három hónapban rengeteg kétely volt a fejemben, aztán sikerült jobban arra koncentrálnom, amit Isten akar tőlem. Mindenki azt várta, hogy gólt szerezzek, és persze én is azt akartam. Volt is néhány lehetőségem, de még így is nagyon boldog vagyok. Már az is óriási öröm, hogy visszatérhettem, hogy voltak olyan megmozdulásaim, amilyenek ma, hogy úgy tudtam mozogni és megtartani a labdát.”

„Tizenegy hónapon át próbáltam összerakni magam, és közben rettegtem, hogy másként térek vissza – korlátozva, bizonytalanul. Ehhez képest most újra a srácokkal lehetek a pályán, és ez mindent megér. Úgy érzem, készen állok. Itt vagyok, hogy elmondjam: Isten megmentette az életem.”

Gabriel Martinelli már a mérkőzés előtt dicsérte csapattársát:

„Imádom őt. Mindig azt mondom, számomra ő a világ egyik legjobb csatára. Nagyon boldog vgyok, hogy visszatért – nem csak a pályára, hanem azon kívül is sokat jelent nekünk. Vele játszani élmény. Imád összejátszani, mozogni, helyet cserélni.”

Mikel Arteta szerint Jesus értéke jóval túlmutat a gólokon:

„Szerintem valami egészen különlegeset hoz a játékunkba, és örültem, hogy ezt ma is láttam. Gabi egyik különleges tulajdonsága, hogy mindenkit összeköt maga körül. Ez egy olyan elem, amire a csapatnak szüksége van, és jobbá is tesz minket. Nagyon boldog vagyok érte. Látható, mennyire szeretjük őt mindannyian. Rendkívül nehéz, hosszú út áll mögötte. Tizenegy hónapig harcolt egy újabb komoly sérüléssel, és látni őt így visszatérni – mosollyal, energiával, minőséggel – már az első meccsén… ez igazán lenyűgöző. Mindannyian nagyon örülünk neki.”

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.