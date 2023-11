Gabri Veiga esetleges visszatéréséről nyilatkozott csapata

A Celta Vigo érdeklődhet iránta.

Nyári váltása miatt sokan kérdőre vonták.

Gabri Veiga idén nyáron került reflektorfénybe a nemzetközi sajtóban, miután 21 évesen Szaúd-Arábiába igazolt. A spanyol reménység már nagyon közel volt ahhoz, hogy a Napoli játékosa legyen, végül mégis az arabok mellett döntött, ami miatt kritizálta - burkoltan - Toni Kroos és Rodri is.



Természetesen azóta is téma, hogy van-e visszaút neki a topfutballba, most egy Celtába való visszatérésről beszélt a csapata.



"Bajnokok Ligájában érdekelt csapatok kerestek már meg minket Gabrival kapcsolatban. Ő 100%-ig boldog a jelenlegi helyzetével az Al Ahlinál, nagyszerűen játszik és mindent megtesz azért, hogy megnyerje a bajnokságot a csapattal."