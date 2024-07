Futsal NB I: kialakult az első forduló teljes menetrendje

Az előző szezon bronzcsatája máris újra porondon, de újpesti házi rangadóra is sor kerül.

A férfi futsal NB I. 2024/2025-ös szezonja augusztus 9-én rajtol Kecskeméten, a szinte egy teljesen új kerettel a bajnokságnak vágó Bács-Kiskun vármegyeiek ellenfele pedig a nagy célokat kitűző Aramis lesz, de az előző szezonbeli bronzcsata is "folytatódik". egy újabb epizóddal, vagyis az első fordulóban Berettyóújfalu-Nyíregyháza mérkőzést is rendeznek többek között augusztus 12-én.

Ha pedig már augusztus 12-e - aznap lesz DEAC-TFSE, Magyar Futsal Akadémia-Veszprém meccs is. De újpesti házi rangadóra is sor kerül, hiszen az Újpest FC "vendége" az UFC lesz, mely szintén egy újpesti, frissen feljutott csapat.

Közben pedig augusztus 10-én még egy Haladás-Nyírbátor mérkőzésre is sor kerül, ahol a bajnokesélyes szombathelyiek máris egy feltörekvő, nagyobb álmokat is elérhető csapatot fogadnak.