Futsal NB I: egy fordított, egy sima

A bronzcsatában és a fináléban is a második ütközetre került sor.

Javában zajlik a honi futsalbajnokság legfelsőbb osztályában a véghajrá, érdekes alakul eddig a befejező szakasz.

A döntőben a Haladás és a Kecskemét vív ádáz csatát egymással. Míg az első meccsen Szombathelyen győzött 3-1-re a Kecskemét, most épp fordítva történt, a címvédő győzött ugyanilyen arányban Kecskeméten. Ezzel pedig a Haladás ki is egyenlített, 1-1 összesítésben.

A bronzcsata első meccsén büntetőkkel győzött a Nyíregyháza Berettyóújfaluban, most pedig a szabolcsiak hazai pályán, sima 5-1-es győzelmet arattak. A Nyíregyháza ezzel egy győzelemre van a bronzéremtől az NB I-ben.