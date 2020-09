Futsal: jön a második forduló

A második fordulót rendezik meg a Férfi futsal élvonalban.

VESZPRÉM FUTSAL – NYÍRGYULAJ KSE

18:30 Veszprém, Március 15 Sportcsarnok

A kiváló veszprémi rajtot követően most hazai pályán is bemutatkozik Fehér Zsolt csapata. A jó szereplés folytatására komoly esélyük van, hiszen a Nyírgyulaj érkezik, akik nagy vereségbe szaladtak bele hazai környezetben. Lovas Norbert gárdájából több meghatározó játékos is távozott, egyelőre úgy tűnik, nem nagyon sikerült őket pótolni. Ha nem szeretnének egy újabb nagyobb pofonba belefutni, sokkal jobb játékra lesz szükségük. Nagy kérdés, hogy egy hét alatt sikerült-e rendezni a sorokat.

DEBRECENI EGYETEMI AC – FTC-FISHER KLÍMA

(18:30 , Egyetemi Sportcsarnok)

A hazaiak nagyszerűen rajtoltak, hiszen fölényes győzelmet arattak a Nyírgyulaj otthonában. Az eredmény mellett a játékuk is meggyőző volt. Ezúttal talán nehezebb feladatuk lesz, a ellen, akik vereséggel rajtoltak, de nincs okuk szégyenkezni, a elleni meccset követően. A debreceniek feltett szándéka, hogy ebben a bajnokságban a felsőházban végezzenek, és az ilyen hatpontos meccseken lehet sokat tenni érte. A Fradinak is fontos lenne, hogy elkezdje gyűjteni a pontokat, hiszen ezután is nehéz sorozat vár rájuk. Ami nehezíti továbbra is a dolgukat, hogy Büki eltiltás, míg Hosszú sérülés miatt nem állhat Madarász mester rendelkezésére.

HALADÁS VSE – DUNAFERR DUE DUTRADE FC

(18:30 Szombathely, Haladás Sportcsarnok)

Két olyan csapat találkozik, akik egyaránt győzelemmel rajtoltak. A Dunaferr az újonc lila-fehéreket győzték le, ami lökést adhat nekik. Persze a Haladás jelenleg más szintet képvisel, mint az Újpest, így Frank Tamásék is tisztában vannak vele, hogy nem ők a találkozó esélyesei. Ennek ellenére ha ugyan azt a szervezett játékot mutatják, mint a felkészülés és az első bajnoki alatt, megnehezíthetik Alaszticsék dolgát. Ami a Haladás illeti. Nagyon jó meccsen gyűjtötték be a három pontot a Fradi otthonában, ami megalapozhatja az őszüket. Végig kézben tartották a mérkőzést, és most is valami hasonlóra számítanak. Tisztában vannak vele a hazaiak, hogy ők a találkozó esélyesei, amit vélhetően a pályán bizonyítani is fognak. Meglepetés lenne, ha nem Dróthék hagynák el győztesen a játékteret.

ARAMIS SE – SG KECSKEMÉT FUTSAL

(19:20 Budaörs, Aramis Sportcsarnok)

A budaörsieknél nagy volt a játékosmozgás a nyáron. Ennek ellenére remek teljesítményt nyújtottak a Mezei otthonában, ahol 25 percig bírták kapott gól nélkül. Erre a szervezett játékra lehet alapozni, főleg ha jó támadójátékkal párosul. Akkor lehet esélyük a Kecskemét ellen. A vendégek jól kezdtek a Veszprém ellen, és az első félidőben több góllal is vezethettek volna, de elpuskázták a lehetőségeiket, míg a második félidőre kissé elfogytak, így alulmaradtak. Az Aramis vendégeként sem mehetnek biztosra, és koncentráltabb játékra lesz szükségük, ha nem szeretnének ismét veszíteni. A hazai pálya a budaörsiek mellett szól, de Koós Károly fiai képesek lehetnek meglepetést okozni.

ÚJPEST RFC 220 VOLT – MVFC BERETTYÓÚJFALU

(20:30 Újpest, Atlétika Stadion)

Ez a párosítás a forduló egyik legegyértelműbb összecsapása. A Mezei-Vill a rajton hozta a kötelezőt az Aramis ellen, még ha nehezen is kezdte meg a gólgyártást. Ennek ellenére egy percig sem forgott veszélybe a győzelme, és csak idő kérdése volt, hogy mikor törik meg a jég. A lila-fehérek egy nyerhető meccsen mutatkoztak be az élvonalban, de nem tudtak betalálni a Dunaújváros otthonában, így pedig nehéz meccset nyerni. Hiába voltak végig meccsben, hiányzott a rutin. A két fél megmérkőzött a felkészülés hajrájában, ahol a Berettyóújfalu kiütötte ellenfelét. Ha most nem is lesz ekkora különbség az újonccal szemben, sima vendég győzelem várható.