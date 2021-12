Futballünneppé varázsolta a nyarat a magyar válogatott

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Előzetesen a létező legnehezebb csoportba került a magyar válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, azonban a címvédő portugálok és a legutóbbi világbajnok franciák és a mindig bivalyerős németek mellett az utolsó mérkőzés 83. percéig továbbjutásra álltak Marco Rossi tanítványai.

Minden álomszerűen indult: az elmúlt év októberében az Izland elleni pótselejtező utolsó pillanataiban egyenlített Nego, majd Szoboszlai hosszabbításban szerzett bombagólja már az Eb részvételt jelentette a magyar válogatottnak. A sorsolás egy picit lehűtötte a kedélyeket, a Franciaország, Németország, Portugália hármas mellett mindenki a tisztes helytállásban reménykedett, de ami a pályán történt, az talán csak a játékosokat nem lepte meg.

Már az igazi futballünneppé varázsolta a júniust, hogy a csoportkörben egyetlen helyszínen lehetett telt ház, ez pedig a Puskás Aréna volt. A hazai és a külföldi sportsajtót is bejárták a zsúfolásig megtelt lelátókról készült képek, a hangulat pedig Szalaiékra is átragadt. Az első fordulóban Portugália bár nyomott, de óriási helyzeteket nem tudtak kialakítani Ronaldóék, a luzitánok mindössze a 84. percben tudták bevenni Gulácsi hálóját, a találat egy kicsit a magyar lelkesedést is megtörte, így végül 3-0-s vereséggel nyitottuk az Eb-t. A 84. perc egy későbbi meccsen is tragikus fordulatot hozott, de ne szaladjunk ennyire előre.

A franciák ellen ismét remek hazai közönség előtt léptek pályára Schäferék, a játék képe most is hasonlított az első fordulóra, azonban az első félidő hajrájában Fiola lépett el a bal oldalon, és megszerezte a magyar válogatott első – de közel sem az utolsó – találatát a tornán. Frenetikus élmény volt, és bár Griezmann egyenlített, a hatástalanított francia helyzeteknek köszönhetően egy győzelemmel felérő döntetlen született, amely azt eredményezte, hogy a harmadik forduló előtt még volt matematikai esély a továbbjutásra.

Ami Németországban történt, az ismét csak a csoda kifejezéssel írható le. Szalai mesés fejesével már a 11. percben vezetést szerzett a magyar csapat, amelyet Havertz csak a 66. percben tudott egalizálni, ám a középkezdés után Schäfer fejesével már ismét nálunk volt az előny, így a magyar válogatott 73 percen át továbbjutásra állt a csoportjából. A végén – ismét csak a 84. percben – Goretzka szertefoszlatta a magyar álmokat, a 2-2-es döntetlennel Magyarország a halálcsoport 4. helyén végzett, de így is több pontot szerzett, mint Törökország, Észak-Macedónia, Skócia és Lengyelország.

A magyar válogatott szerepléséről nemcsak itthon, de külföldi oldalakon is mémek tömege született, de ami sokkal fontosabb, hogy a bő egy hetes Eb szereplésünk alatt ismét egymásra találtak a szurkolók és csapat tagjai is. Reméljük, sok hasonló élményben lesz még részünk!

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Már a világbajnokságra is lehet fogadni. A brazilok végső sikere 5,50-szeres pénzt fizet. (x)