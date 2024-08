Futball nélkül, de büntetőpárbaj után bejutott az Európa-liga főtáblájára a Ferencváros!

Ennél azért több kell majd.

Azt nem lehet mondani, hogy a bosnyák és magyar drukkerek ne pörögtek volna fel a Borac Banja Luka-Ferencváros El-playoff visszavágóra, hiszen a mérkőzést megelőző este a városban kergetőztek, a találkozót megelőző percekben pedig különböző tárgyakat dobáltak egymásra a felek, a hazaiak kívülről, míg a zöld-fehér fanatikusok a stadionon belülről.

A mérkőzés első félideje a pályán aztán már nem volt ennyire „sportos”, nagyjából olyan mederben zajlott, mint a teljes odavágó, Abu Fani lövése volt talán a legveszélyesebb az egész 45 perc alatt, de a ferencvárosi középpályás nem célzott jól, míg a Borac kétszer is eltalálta Dibusz kapuját, igaz, nagy veszélyt nem okoztak ezzel.

Hiába változtatott kettőt is a szünetben Pascal Jansen, majd még hármat a második félidőben, a játék képe nem változott, a kaput sem találta el a rendes játékidőben a Ferencváros, ez pedig megfelelt a hazaiaknak is.

A hosszabbítás 103. percében aztán megtörtént a baj, Hrelja jobb oldali szöglete Cissé fejéről vágódott Dibusz kapujába.

Szerencséje a zöld-fehéreknek, hogy a fordulás után Varga csúsztatását követően a kapujából kirobbanó Manojlovic a labda helyett Kadyt takarította el, a játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott, a tizenegyest Varga magabiztosan értékesítette, így elérte, hogy az ebből a műfajból rendezett párbaj döntsön a főtáblás kérdésekről.

Az elsőt Herrera rögtön az égbe rúgta, de Rommens középre tartó labdáját Manojlovic is fölétolta. A második párban Kvrzic és Ben Romdhane is betalált, a harmadikban Savic és Abu Fani is, a negyedikben Cavic mellélőtt, míg Kady belőtte. Az ötödik sorozatban Grahovac is fölévágta a büntetőt, a Ferencváros így bejutott az Európa-liga főtáblájára.