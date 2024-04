Futács Márkó a Honvédba igazolt

Immár hivatalos.

A Budapest Honvéd a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette a korábbi válogatott Futács Márkót.

A háromszoros válogatott csatár az MTK-tól 2023 szeptemberében közös megegyezéssel távozott.

„Futács Márkó már nyáron is célkeresztben volt nálunk, akkor még másként alakultak a dolgok, most azonban adódott egy lehetőség, így kimagasló tudású játékost hozhattunk Kispestre. Reményeink szerint a Honvéd egészségügyi stábjának segítségével hamarosan formába lendül és fokozatosan egyre többet játszhat. Hiszünk benne, hogy Futács Márkó hosszú távon is a klub segítségére lesz, első körben nyárig, aztán a szezon végeztével közösen döntünk a folytatásról“ – mondta Kun Gergely, a Budapest Honvéd ügyvezetője.

„Futács Márkó személyében egy gólerős középcsatár érkezik hozzánk, remek mentalitású, jó hozzáállású játékos, hiszünk benne, hogy tudásával és tapasztalatával hozzájárult ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk a szezon hátralevő részében, a játékával és a góljaival is a Honvéd segítségére lehet“ – mondta Fehér Péter szakmai igazgató.

„Nagyon boldog vagyok és hálás a Honvédnak, hogy megkaptam a lehetőséget. Rendkívül motiváltnak érzem magam, szeretnék minél hamarabb játszani, a pályán és a pályán kívül is segíteni a csapatnak. A legfontosabb, hogy minél hamarabb pályára lépjek és minél többet játsszak a szezon végéig, hozzájárulva ahhoz, hogy pozitívan zárjuk a bajnokságot - nyilatkozta Futács.