Váratlan fordulat: borult az üzlet, mégsem lesz a Diósgyőr játékosa a fehérvári gólgyáros

Funsho Bamgboye távozott Miskolcról, a korábbi hírekkel ellentétben mégsem igazol a Diósgyőri VTK-hoz. Mutatjuk a részleteket!

Nemrég a Boon.hu számolt be arról, hogy a korábbi Haladás és Videoton támadó, a magyar állampolgársággal is rendelkező Funsho Bamgboye Miskolcon tartózkodik, és ott készül.

Funsho mégsem Diósgyőrben folytatja a pályafutását

A borsodi lap mai beszámolója szerint azonban Funsho két hét külön edzést követően elhagyta a várost. Bár a felek között tárgyalások zajlottak arról, hogy a jövőben segíthetné-e a klubot, végül arra a következtetésre jutottak, hogy erre nem kerül sor.

Funsho már letette a névjegyét Magyarországon

A 27 éves, nigériai születésű, de magyar állampolgársággal is rendelkező támadó pályafutás során a Haladásban és a Videotonnál is megfordult. 

Funsho legutoljára 2025. október 18-án lépett pályára tétmeccsen, a most futó török másodosztályú szezonban, a Hatayspor csapatában 10 bajnokin 3 gólig jutott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

