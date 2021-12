FTC: szinte biztosra veszik Csercseszov érkezését

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Az idei évet egy Honvéd elleni bajnokival zárja a Ferencváros és ezen a mérkőzésen Máté Csaba ül majd a kispadon, hiszen Peter Stöger távozott az Üllői útról. Az is biztosra vehető, hogy nem a pályaedző lesz a végleges megoldás a kispadon, de egyelőre sokesélyes a pótlás kérdése.

Sokak szerint szinte biztos, hogy a volt orosz szövetségi kapitány, Szatnyiszlav Csercseszov lesz a befutó. Ezt az is alátámasztja, hogy az ő kinevezését tartják a fogadóirodák a legesélyesebb opciónak (1,25). A hírek szerint havona 15 milliót keres majd az új szakvezető és ez a fizetési kategória megfelelhet az orosz szakembernek is.

Ugyancsak nagy esélye van annak, hogy az ukrán Viktor Szkripnik lesz a befutó (3,50). Mellette szól, hogy az „ukrán vonal” Rebrovval már egyszer bejött a klubnál. Vele ráadásul korábban is egyeztettek már.

Nagy kérdés, hogy a Ferencváros esetleg haza tudja-e csábítani Dárdai Pált (5,00). A Hertha első csapatának kispadján nem rég hagyta ott az egykori szövetségi kapitány, vagyis ideje éppen lenne.

Aztán nagy kérdés, hogy újra képbe kerül-e Eusebio Di Francesco (6,50), akinek szerződtetéséről ugyancsak szó volt már nyáron, amikor végül Stöger lett a befutó.

Angol szakértők azt sem tartják kizártnak, hogy magyar lesz a befutó. Szerintük a Gera Zoltán (9,00), Lipcsei Péter (10,00), Lőw Zsolt (12,00) hármasból az egyikük esélyes lehet, ám talán a Chelsea másodedzőjét újpesti múltja miatt is kizárhatjuk.

A norvég Erling Moe (12,00) is képben van. A Molde vezetőedzője sem ismeretlen az Üllői úton és akár neki is lehet esélye a kispadra. Marko Nikolics (21,00) a Fehérvár edzőjeként dolgozott már hazánkban, vagyis képben van a magyar labdarúgást és az NB I-et illetően, már az első napok óta rebesgetik, hogy a jelöltek között van. A nagy húzás persze Marco Rossi (26,00) szerződtetése lenne, aki a Honvéddal korábban bajnoki címet is nyert. Ugyancsak olasz szakember, de magy felmenőkkel is rendelkezik Fabio Capello (31,00), aki talán a Ferencváros kedvéért visszatérne az edzői munkához.

Mi lenne az igazán nagy dobás? Talán Szerhij Rebrov visszatérésének (17,00) örülnének a legjobban az Üllői úti szurkolók. A szakember nyáron, a többi között azért távozott a bajnoktól, mert ukrán szövetségi kapitány akart lenni – ez nem jött be. A hírek szerint nem annyira érzi jól magát az arab világban.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Ki lesz a Ferencváros vezetőedzője? Itt lehet fogadni arra, hogy ki veszi át a címvédő irányítását. (x)