FTC: kulcsjátékossal hosszabbítottak

Az Üllői úton folytatja a csapat meghatározó labdarúgója.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Sigér Dávid továbbra is a Ferencváros játékosa marad – jelentette be a klub.

A 30 éves játékos a 2020/2021-es idényben eddig 34 mérkőzésen lépett pályára. A hazai címvédésből – óriási teherbírása és csupaszív játéka mellett - egy góllal és két gólpasszal, a BL-csoportkörös kvalifikációból pedig egy Celtic elleni, idegenben elért találattal vette ki a részét – fogalmazott a fradi.hu

„Nagy öröm, hogy Sigér Dávid továbbra is a Ferencvárost fogja erősíteni. Személyében egy rendkívül profi és csupaszív játékosról beszélhetünk, aki mindig a maximumra törekszik. Bízunk benne, hogy a következő idényben is fontos tagja tud majd lenni a csapatunknak és együtt sikeresek tudunk lenni” – mondta az FTC sportmenedzsere, Hajnal Tamás.

A debreceni utánpótlásban nevelkedő, később a DVSC korosztályos és tartalékcsapataiban, majd Mezőkövesden és Balmazújvárosban is futballozó Sigér Dávid 2018 nyarán csatlakozott a Ferencvároshoz. A 2018/2019-es szezon 5. játéknapján, a Paks ellen, a Groupama Arénában debütált a csapatban, onnantól pedig kirobbanthatatlan volt a gárdából. Az első góljára sem kellett sokáig várni, a 2018. november 3-án, az MTK Budapest ellen szerzett találata ráadásul igen emlékezetesre sikerült, hiszen később megválasztották az Év góljának is.

A következő idényben újabb szintlépés következett a Ferencváros és játékos életében is. Sigér Dávid összesen 41 meccsen kapott lehetőséget, gólt szerzett a BL-selejtezőjében a Dinamo Zagreb, illetve az UEFA Európa-liga csoportkörében az Espanyol ellen is. A hazai ligában fontos duplával jelentkezett a MOL Fehérvár otthonában 2-–-re megnyert rangadón és a DVSC elleni hazai meccsen is, emellett győztes gólt szerzett a Kisvárda elleni hazai bajnokin is.

A jelenleg is zajló szezonnak immáron kétszeres magyar bajnokként nekivágó Sigér Dávid a hazai bajnokik és kupameccsek mellett négy BL-selejtezőn és öt UEFA Bajnokok Ligája csoportmérkőzésen játszott a Ferencvárosban. Az egész idény kimenetelét meghatározta a Skóciában szerzett gólja.

Minden sorozatot figyelembe véve Sigér Dávid mostanáig 126 mérkőzésen szerepelt a zöld-fehéreknél, 15 gólt szerzett.

Emellett beverekedte magát a magyar válogatottba is. Eddig 12 alkalommal ölthette magára a magyar címeres mezt, tagja volt a 2020-ról az idénre halasztott Európa-bajnoki szereplést kiharcoló, valamint a Nemzetek Ligája B-divíziójának 3. csoportját megnyert, így az elitbe feljutott nemzeti csapatnak is. Egyszer, Törökország ellen szerzett gólt.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A spanyol csúcsrangadó esélyese a Barcelona: a győzelmére (1,81), nagyobb esélyt látnak, mint az Atlético sikerére (4,60).