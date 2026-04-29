Sokat segíthet csapatának a legendás edző az átigazolási piacon

Az angol válogatott Joe Cole egy interjúban latolgatta egykori csapattársának, Frank Lampard együttesének a bennmaradási esélyeit. Szerinte akár a következő csodacsapat is lehet a Coventry a Premier League-ben.

"Nem látom, hogy a Coventry miért ne lehetne a következő Brentford, Brighton vagy Bournemouth – kezdte a volt Chelsea- és Coventry-játékos. – Lampard pedig része lehet ennek a projektnek, fejlődhet, és megmutathatja a vezetőedzői képességeit. Ezek tekintetében még mindig fiatalnak számít. Rengeteg munka áll előtte."

Ezt követően kifejtette a véleményét arról, hogy Lampard személye milyen vonzó lehet az esetleges nyári érkezők számára.

„Szóval, ha valahol Európában játszol játékosként, nem az Evertonhoz, az Aston Villához, a Brightonhoz, a Bournemouthhoz vagy valami hasonlóhoz mész. Frank Lampard nagy vonzerő a játékosok számára, mert egy neves név a világfutballban. Szóval a Coventry nagyon jó helyzetben van” – tekintett a jövőbe Cole.

