Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship
Sokat segíthet csapatának a legendás edző az átigazolási piacon

Joe Cole szerint a Premier League-be már biztosan feljutott Coventry City rengeteget profitálhat vezetőedzője, Frank Lampard játékosmúltjából, hiszen így jelentős előnnyel indulhat az átigazolási piacon.

Az angol válogatott Joe Cole egy interjúban latolgatta egykori csapattársának, Frank Lampard együttesének a bennmaradási esélyeit. Szerinte akár a következő csodacsapat is lehet a Coventry a Premier League-ben. 

"Nem látom, hogy a Coventry miért ne lehetne a következő Brentford, Brighton vagy Bournemouth – kezdte a volt Chelsea- és Coventry-játékos. – Lampard pedig része lehet ennek a projektnek, fejlődhet, és megmutathatja a vezetőedzői képességeit. Ezek tekintetében még mindig fiatalnak számít. Rengeteg munka áll előtte."

Ezt követően kifejtette a véleményét arról, hogy Lampard személye milyen vonzó lehet az esetleges nyári érkezők számára. 

„Szóval, ha valahol Európában játszol játékosként, nem az Evertonhoz, az Aston Villához, a Brightonhoz, a Bournemouthhoz vagy valami hasonlóhoz mész. Frank Lampard nagy vonzerő a játékosok számára, mert egy neves név a világfutballban. Szóval a Coventry nagyon jó helyzetben van” – tekintett a jövőbe Cole. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

