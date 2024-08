Francia védekező középpályást igazolt az Újpest

22 éves játékos érkezett.

A francia és portugál első osztályt is megjárt 22 éves játékos elsősorban a védelem előtt mozog otthonosan.

2002-es születésű, mégis rutinos, topligás tapasztalattal is rendelkező játékost igazolt Újpest. Tom Lacoux odahaza a FC Girondins de Bordeaux-ban nevelkedett, az U17-es, az U19-es majd a második csapatban is szerepelt. 2020 decemberében mutatkozott be a francia élvonalban, ahol összesen 26 mérkőzésen lépett pályára.

A 2020/2021-es szezon tavaszán a Paris Saint Germain, a Marseille és az AS Monaco elleni meccsen is játszott, majd a következő idényt is a Ligue 1-ben töltötte. A következő, vagyis a 2022/2023-as szezonban már a másodosztályban szerepelt csapata, de Lacoux továbbra is alapember maradt, 33 meccsen játszott, ezek közül 24-szer kezdőként.

Az elmúlt szezonban a portugál első osztályban játszott kölcsönben, a Famalicaónál 9 meccsen kapott lehetőséget, az idény végeztével pedig visszatért a Bordeaux-hoz.