Francia támadót igazolt az Újpest

Az előző idényt Fehérváron töltötte.

Mamoudou Karamoko kölcsönbe érkezik.

A dán FC København-tól kölcsönbe érkezik újabb erősítés Újpestre. A francia Mamoudou Karamoko kölcsönszerződéséről egyezett meg a két klub, így a támadó szerdán már a csapattal utazik az ausztriai edzőtáborba. Karamoko az elmúlt idényt Fehérváron töltötte, ahol 23 meccsen lépett pályára az élvonalban, ezeken öt gólt szerzett.

Strasbourgban nevelkedett, ahonnan a Wolfsburghoz szerződött, később pedig az osztrák LASK-nál is játszott, mielőtt Koppenhágába igazolt volna, amelynek színeiben 2022 őszén a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott, az akkori kiírást megnyerő Manchester City ellen. 2020 decemberében még a LASK játékosaként az Európa-liga csoportkörében gólt is szerzett a Tottenham Hotspur csapata ellen.