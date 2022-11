Francia hátvédje segítségével jutott tovább a Tottenham

A Bayern München hibátlanul zárta a csoportot, győzelemmel búcsúzott a Barcelona.

A legtöbb izgalmat az utolsó játéknapra a D jelű négyes tartogatta, hiszen a Tottenham, a Marseille, a Frankfurt és a Sporting CP is joggal pályázott a BL továbbjutást érő első két helyre. A londoni együttes ennek érdekében Franciaorszgába, míg a német Portugáliába utazott.

A Marseille az első félidő végén, Chancel Mbemba találatával került előnybe a Tottenham ellen, amely aztán a szünetet követően Clement Lenglet révén egyenlített. Végül a rendes játékidő ráadásának ötödik percében a londoniak elvették a franciák minden esélyét a továbbjutásra, hiszen Perre-Emile Hojbjerg révén megszerezték a győzelmet. Ezzel biztossá vált, hogy a Marseille a csoport utolsó helyén végez, míg a Tottenham megnyeri csoportját.

A másik összecsapásnak is hasonló volt a forgatókönyve: ott a Sporting CP Arthur Gomes góljával szerezte meg az előnyt az első félidő végén, majd a fordulás után büntetőből Daicsi Kamada egyenlített. Végül a németek nem elégedtek meg a döntetlennel, és Randal Kolo Muani révén bebiztosították győzelmüket, így továbbjutásukat a csoportból, míg a Sporting az Európa-ligában folytathatja.

Semmi tétje nem volt már az utolsó nagy rangadónak, a Bayern München-Inter találkozónak, amelyet a német együttes tartalékos kezdőcsapattal is simán, 2-0-ra nyert meg Benjamin Pavard és Eric Maxim Choupo-Moting góljaival. A négyes másik mérkőzésén a Plzen Tomas Chory duplájával kétszer is betalált a Barcelona kapujába, azonban így is kikapott 4-2-re a katalánoktól.

Az A csoportban is csupán az volt a kérdés, hogy a fantasztikus menetelésben lévő Napoli hibátlanul zárja e a csoportkört, vagy a Liverpoolnak sikerül visszavágnia a legutóbbi vereségért. Ez végül az angol együttesnek összejött, hiszen a 85. percben előbb Mohamed Szalah, majd a ráadás nyolcadik percében Darwín Nunez is eredményes volt, és beállította a 2-0-s végeredményt. Mindeközben az Ajax magabiztos, 3-1-es sikert aratott a Rangers otthonában.

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

HATODIK FORDULÓ

Bayern München-Internazionale 2-0 (Pavard 32., Choupo-Moting 72.)

Glasgow Rangers-Ajax 1-3 (Tavernier 87. - 11-esből, ill. Berghuis 4., Kudus 29., Conceicao 89.)Ű

Liverpool-Napoli 2-0 (Szalah 85., Nunez 90+8.)

Olympique Marseille-Tottenham 1-2 (Mbemba 45+2., ill. Lenglet 54., Hojbjerg 90+5.)

Plzen-Barcelona 2-4 (Chory 51., - 11-esből 63., ill. Alonso 6., F. Torres 44., 54., P. Torre 75.)

Sporting CP-Frankfurt 1-2 (Arthur Gomes 39., ill. Kamada 62. - 11-esből, Kolo Muani 72.)

