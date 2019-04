Francia csapat szemelte ki a Chelsea támadóját

A világbajnok játékos kevés lehetőséghez jut a Premier League-ben.

Gilles Grimandi, a Nice sportigazgatója bevallotta, hogy csábító számukra Olivier Giroud megszerzésének a lehetősége.

A francia támadó 10 gólt szerzett az idei kiírásában, hozzásegítve ezzel a -t az elődöntős szerepléshez.

A bajnokságban viszont nem kap túl sok lehetőséget a világbajnok játékos, és mindössze kétszer volt eredményes a Premier League-ben.

Giroud kontraktusa ugyan a szezon végén lejár a Kékeknél, de a londoni klubnak opciós joga van arra, hogy egy évvel meghosszabbítsák ezt a szerződést. Ennek ellenére közel sem biztos, hogy a csatár a jelenlegi csapatánál marad.

A Ligue 1-ből korábban a Marseille és a Lyon érdeklődéséről is lehetett hallani, nemrég pedig a Nice elnöke, Gauthier Ganaye vetette fel Giroud megszerzésének lehetőségét, most pedig beállt mellé a klub sportigazgatója is.

- Természetesen ez egy csábíró lehetőség. Jól ismerem Oliviert, én intéztem el ennek idején, hogy a Montpelliertől az Arsenalhoz igazoljon. Tudjuk mit lehet várni tőle, de ő számunkra szinte elérhetetlen - nyilatkozta a L'Equipnek Grimandi, aki korábban az játékosmegfigyelőjeként dolgozott.

Giroud megszerzésével kapcsolatban a legnagyobb akadályt a Nice számára a csatár fizetése jelentheti, de Grimandi bízik abban, hogy a játékos hajlandó lejjebb adni az igényeiből:

- Sok dolgot figyelembe fog venni, ha váltásra kerül a sor. Nem biztos, hogy a döntését a pénz fogja meghatározni. Minden attól függ, hogy mik a prioritások számára - mondta a sportigazgató.

