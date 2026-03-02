Kis Grófo Kubatov Gábornak énekelt a Fradi drámai győzelme után - VIDEÓ

A labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának zárómérkőzése nem várt izgalmakat hozott: a listavezető Győr üldözője, a címvédő Ferencváros csak a hosszabbítás perceiben tudta megtörni a sereghajtó Kazincbarcika ellenállását. A 2–1-es győzelem után azonban a feszültséget felszabadult ünneplés váltotta fel a Groupama Arénában, amelynek egyik főszereplője a „Bulibáró”, azaz Kis Grófo volt.

„Kellett, mint tanyára a villany”

A zöld-fehérek elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán osztotta meg azokat a pillanatokat, ahogy a népszerű előadóval közösen örülnek a három pontnak. Az elnök nem titkolta, hogy a győzelemhez kellett egy kis „extra segítség” is.

„Ez a győzelem kellett, mint tanyára a villany. Ha nincs itt a Grófo, nincs szerencsénk. Hajrá, Fradi!” – fogalmazott videójában a klubvezető.

Speciálba a klubelnöknek

A „mulatási” királya nem maradt adós a válasszal: a tőle megszokott energiával, „speciálba” küldött egy rövid dalt és néhány elismerő szót a Fradi első emberének.

„Gábor, te vagy a király!” – harsogta az énekes, miközben a felvételen láthatóan remek volt a hangulat a drámai sikert követően. A videó pillanatok alatt letarolta a magyar internetet: alig néhány óra alatt több mint 210 ezren látták a Facebookon, és a megosztások száma is folyamatosan növekszik.

A pályán elért sikerrel a Ferencváros tapad az éllovas Győrre (3 pont a különbség), és jó hangulatban készülhet az Európa-liga nyolcaddöntőjére.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.