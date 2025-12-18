Gyászol a Fradi sztárja: Brutális kegyetlenséggel végeztek Cristian Ramírez korábbi válogatott csapattársával

Brutális támadás Guayaquilben

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az ecuadori futballvilágot. A helyi források és a Magyar Nemzet beszámolója szerint Mario Pineidát Guayaquil északi részén érte a halál. A labdarúgó éppen egy üzlet előtt tartózkodott, amikor két motoros fegyveres tüzet nyitott rá. A támadás során nemcsak a játékost, hanem a helyszínen tartózkodó édesanyját és egy másik nőt is lövések érték.

„Nyugodj békében, barátom”

A gyászhírre az FTC háromszoros magyar bajnok védője, Cristian Ramírez az elsők között reagált. A két labdarúgó pályafutása szorosan összefonódott: mindketten az Independiente del Valle csapatában váltak profivá a 2010-es évek elején. Bár posztriválisok voltak – hiszen mindketten balhátvédként szerepeltek –, mégis számos alkalommal játszottak együtt klubszinten és a nemzeti tizenegyben is.

Ramírez az Instagram-történetében egy közös fotóval és a „Nyugodj békében, barátom” üzenettel emlékezett meg elhunyt sporttársáról.

A Copa Américát is megjárta

Mario Pineida jelentős karriert futott be hazájában. Az ecuadori válogatottban összesen kilenc alkalommal öltötte magára a címeres mezt, tagja volt a 2015-ös és a 2021-es Copa América-keretnek is. Utóbbi tornán pályára is lépett, Ramírez oldalán pedig két alkalommal szerepelt együtt a válogatottban.

A 33 évesen távozó védő halála óriási űrt hagy maga után az ecuadori labdarúgásban, korábbi klubjai és csapattársai egy emberként gyászolják a tehetséges sportolót.

Forrás: Magyar Nemzet

