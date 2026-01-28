Súlyos gondok a Fradinál a Forest elleni meccs előtt

A Ferencváros számára csak a győzelem jelent biztos nyolcaddöntőt a Nottingham Forest vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában.

Múlt héten a görög Panathinaikosz a hajrában egyenlített a Groupama Arénában, ami azért volt különösen fájó a magyar bajnok számára, mert ha megőrzi egygólos előnyét, akkor nagy valószínűséggel még akkor is a legjobb nyolc között zárt volna a tabellán, ha csütörtökön vereséget szenved angol riválistól. Így viszont a döntetlen sem feltétlenül elég ahhoz, hogy kihagyhassa a 16 közé jutásért februárban sorra kerülő párharcot.

Az angol csapat a 16. az Európa-liga tabelláján, a nyolc közé nem juthat be, de nem is kerülhet ki a 24-ből, így számára az a tét, hogy a folytatást jó helyzetből várja.

Ami a hiányzókat illeti, Robbie Keane vezetőedző számára komoly nehézséget jelent, hogy két kulcsjátékosa, Tóth Alex és Varga Barnabás elszerződött, az új igazolások viszont csak a kieséses szakasztól lesznek bevethetőek.

Emiatt a Varga pótlására érkezett holland Elton Acolatse és horvát Franko Kovacevic nem léphet pályára, így elöl igencsak kevés variációs lehetősége van az ír szakembernek, a középpályán pedig az okoz gondot, hogy a BL-győztes Naby Keita sérüléssel bajlódik, a gólvonal előtt pedig a magyar válogatott kapusát, Dibusz Dénest vélhetően ismét Gróf Dávid helyettesíti.

A védelemben sincs minden rendben, a zöld-fehérek ugyanis kénytelenek lesznek nélkülözni egyik alapemberüket, Toon Raemaekerszt. A belga középhátvéd a Panathinaikosz ellen begyűjtötte harmadik sárga lapját a sorozatban, így eltiltás miatt kihagyja az alapszakasz zárófordulóját. A pótlása neki sem lesz egyszerű, Stefan Gartenmann sérülés miatt nem áll rendelkezésre, míg az új igazolás, Mariano Gómez még nem nevezhető az alapszakasz mérkőzéseire.