Fradi az El-ben: fogadj hosszú távon a zöld-fehérekre

Hogy áll most a Ferencváros?

Az NB I 16. fordulója után a Fradi az élre ugrott, ráadásul 2 pontos előnnyel vezeti is a bajnokságot. Ez köszönhető annak, hogy bepótolták az 5. fordulóból elmaradt Kisvárda elleni mérkőzésüket, melyen 1-0-ra diadalmaskodtak idegenben. Ráadásul a 16. fordulóban szintén a Kisvárda ellen, de most már hazai pályán gyűjtötték be a 3 pontot vasárnap délután a zöld-fehérek. A hazai bajnokságban tehát az előző 5 mérkőzésből 4-et is megnyertek, egyedül a Nyíregyháza elleni hazai vereség rondít bele a teljesítményükbe.



Az Európa Liga eredmény sorában viszont szerencsére nem szerepel V betű (azaz vereség) az előző 5 meccses teljesítményt figyelembe véve. Hiszen 11 ponttal, amiből 3 győztes mérkőzés és két döntetlen, a 6. helyen állnak. Ráadásul a legutóbbi döntetlent a Fenerbahce otthonában harcolta ki a magyar csapat, ami a szurkolókat és a hangulatot figyelembe véve igen nagy eredmény. Amennyiben az első nyolcban benne tud maradni a csoportkör végén is, akkor az automatikus nyolcaddöntőt érne a Ferencváros számára.

Hogy meddig tart ki a veretlenség, azt biztosra nem tudhatjuk, viszont több más lehetőségre tippelhetünk! A Tippmixprón hosszú távú fogadásokat is tehetünk számos piacon a Fradi EL-szereplésére.

Nem csak 1X2: hosszú távú speciális fogadások a Fradira

A legtöbben a klasszikus 1X2 piacot ismerik – hazai, döntetlen, vendég. A Tippmixpro hosszútávú speciális piacain viszont nem csak az adott meccsekre, hanem a Fradi teljes csoportkörben történő szereplésére is fogadhatsz.

A Tippmixpro kínálatában többek között megtippelheted:

25,5-nél több vagy kevesebb büntetőlappal zár-e a Fradi a csoportkörben,

szerez-e gólt a csapat a mérkőzés első 10 percében,

lesz-e duplázója az FTC-nek a csoportkörben egy meccsen belül,

Varga Barnabás 3,5 gólnál többel vagy kevesebbel zárja a csoportkört?

Amennyiben te is megtennéd a tippjeid a fentiek bármelyikére, EZEN A LINKEN elérhető a teljes erre vonatkozó piac.

A gólok és Varga Barnabás teljesítménye

Varga Barnabás továbbra is bizonyítja, hogy nem véletlenül tartják a magyar futball jelenlegi legjobb csatárának. A Ferencváros támadója az Európa Liga aktuális kiírásában 3 gólnál jár. Egy gólra attól, hogy a Tippmixpro 3,5 gólos határát átlépje.

De nemcsak a góljai száma, hanem a fontos pillanatokban mutatott higgadtsága is meghatározza a zöld-fehérek játékát. Varga agresszív érkezései, levegőben mutatott fölénye és folyamatos presszingje olyan dimenziót ad a Fradi támadójátékának, amelyet a nemzetközi mezőnyben is egyre több ellenfél tart tiszteletben.

Ráadásul a fővárosiak eddig minden egyes Európa Liga-mérkőzésükön betaláltak. Amennyiben szerinted ez így folytatódik, akkor a fogadási kínálatban mindezt jelenleg 2,20-as szorzóért megjátszhatod.

Továbbá a Rangers elleni csütörtöki (12.11.) mérkőzésre két aktualitást is találunk a Tippmixpro speciális fogadásai között. Így a következők közül is választhatunk:

Varga vagy Antony szerez több gólt a mérkőzésen,,

az FTC vagy a Panathinaikosz szerez több gólt a mérkőzésen?

Mindkét fogadásnál tudsz döntetlenre is tippelni, így aki teljes mértékben ki-ki meccset jósol, az akár az “Ugyanannyi gólt szereznek” opciót is bátran választhatja. Ez a mérkőzés tekintetében 3,60-szoros pénzt, az egyéni teljesítmény tekintetében pedig 1,90-szeres pénzt fizet.

Minden mérkőzéssel közelebb a továbbjutás

Ha a Fradi továbbra is képes minimalizálni a hibákat és okosan rotálni a keretet, akkor minden esélye megvan arra, hogy értékes pontokat szerezzen a következő mérkőzéseken is, és továbbjusson a csoportból, egyenesen a nyolcaddöntőbe. Erre egyébként 2,35-ös szorzóval fogadhatsz jelen pillanatban a 6. forduló előtt.

A Ferencvárosnak nem csupán a fizikai felkészültségére, hanem mentális erejére is támaszkodnia kell: aki a nemzetközi színtéren higgadt marad a kritikus pillanatokban, az gyakran tovább is jut. A fegyelmezett játék tehát nem pusztán taktikai elem, hanem életben tartja a Fradi merészebb európai álmait is.

Ráadásul ahogy korábban említettük, a büntetőlapok tekintetében is tudsz fogadásokat kötni a Fradi csoportkörös teljesítményére. Bár az esély nagyobb arra, hogy 25,5 kapott büntetőlap felett zár a magyar csapat (ez 1,50-ös szorzóval fogadható), nem lehetetlen még 2,40-ért elcsípni ennek az ellenkezőjét sem. Eddig 17 büntetőlapot kapott a magyar csapat (16 db sárga és 1 db piros), ami jelenleg 3,4-es lap/meccs átlagnak felel meg. Az biztos, hogy a kiélezett, szoros, fizikális meccsekben benne van a sárgalapok veszélye.

Ha te is nyomon követed a Ferencváros nemzetközi mérkőzéseit, nézz szét a Tippmixpro kínálatában. Állítsd össze a saját szelvényed akár a teljes csoportkörre még ma, mielőtt a szorzók változnának!

