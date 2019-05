Fotó: Ronaldo a Formula 1-es sztárral pózolt

Ezen a héten rendezik meg az F1-es Monacói Nagydíj versenyhétvégéjét.

Az első tesztet a Mercedes ötszörös világbajnok pilótája, Lewis Hamilton nyerte meg.

Ezúttal is rengeteg világsztár látogat ki a helyszínre, köztük a Torinóban futballozó Cristiano Ronaldo is, aki Hamiltonnal fotózkodott a Mercedes garázsában.

Ahogy az F1 hivatalos oldala írja bejegyzésében: "Öt Aranylabda és öt világbajnoki cím egyetlen fotón."

Just the five F1 world titles and five Ballon d'Or awards between these two 🏁⚽️👀#F1 #MonacoGP 🇲🇨 @Cristiano @LewisHamilton pic.twitter.com/6uHoU0hDTX