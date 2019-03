Fotó: Ezt hogyan tudta elnézni a Cardiff - Chelsea meccsen a játékvezető?

Forrnak az indulatok a Cardiff City-nél, nem is csoda, hiszen a kiesés elől menekülő együttes ma a -t fogadta, és bravúros győzelem helyett pont nélkül zárták a ma délutáni találkozót.

A hazaiak a 47. percben szereztek vezetést, aztán a 84. minutumban Azpilicueta találatával egalizáltak a vendégek, és végül a 91. prcben Loftus-Cheek döntötte el a mérkőzést a Chelsea-nek.

De álljunk meg a Chelsea első góljánál: egy szögletet követően Marcos Alonso csúsztatta tovább a labdát Azpilicuetának, ő pedig fejjel juttatta a játékszert a hálóba.

Az esetet követően felrobbant a net Angliában, nem is csoda, hiszen ahogy az alábbi képen is látni lehet óriási, 1-1,5 méteres lesen állt a gólszerző, a játékvezető azonban megadta a gólt, hiszen semmilyen jelzést nem kapott az asszisztenstől.

Hozzátartozik a szituációhoz, hogy Azpilicueta Alonso csúsztatása után visszalépett, azaz amire odaért hozzá a labda, kb. egyvonalban volt a védővel, de ez akkora les volt mégis, hogy óriási baki volt benézni.

De nem csak a net, hanem a Cardiff mestere is felrobbant a meccs alatt, majd azt követően is, Neil Warnock reklamálása azonban semmin nem változtatott: csapata 2-1-re kikapott.

