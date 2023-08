Fordulat Olise ügyében: Nem lesz a Chelsea játékosa

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Michael Olise új szerződést írt alá a Crystal Palace-szal.

A cikk lejjebb folytatódik

A West Ham-Chelsea bajnokin a hazai győzelem 4.20, a döntetlen 3.70, a vendég siker 1.93-szoros szorzóval fogadható. (x)

Nem várt fordulatnak köszönhetően Michael Olise nem csak, hogy nem lesz a Chelsea játékosa, de hosszabbított is a Crystal Palace-szal. A piros-kékek Fabrizio Romano értesülései szerint a klub ügyvédeit is felkeresték és hajlandóak lettek volna perre vinni az ügyet, szerintük ugyanis a londoni kékek nem szabályosan jártak el, mikor megkörnyékezték a futballistát.



A Chelsea úgy döntött ezt látva, hogy leveszi a napirendről a fiatal játékos szerződtetését, aki azóta már alá is írta új szerződését csapatával.