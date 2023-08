Fordulat a Walker-ügyben: Közel a hosszabbítás

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kyle Walker a következő 24 órában új szerződést írhat alá.

A cikk lejjebb folytatódik

A Hamrun Spartans-Ferencváros Ekl-selejtezőn a hazai győzelem 5.00, a döntetlen 3.65, a vendég siker 1.57-szeres szorzóval fogadható. (x).



Fabrizio Romano értesülései szerint Kyle Walker és a Manchester City közel áll ahhoz, hogy megegyezzen egy új szerződésben. Az angol védőt többször is összeboronálták a Bayern Münchennel, most azonban úgy tűnik pont kerül az ügy végére és a bajoroknak új alternatíva után kell nézniük.



A City egyre magabiztosabb abban is, hogy Bernardo Silvát is sikerül maradásra bírniuk, mivel Pep Guardiola nem szeretne további kulcsembereket elveszíteni Ilkay Gündogan és Riyad Mahrez távozása után.