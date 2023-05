Fordulat: A Manchester City sztárja visszautasítja a Barcelonát, hogy maradjon

1+1 évvel hosszabbíthatja meg nyáron lejáró kontraktusát.

Korábbi katalán sajtóértesülésekre hivatkozva mi is megírtuk, hogy Ilkay Gündogan mindenben megegyezett az FC Barcelonával és szerződése lejártával a katalánokhoz igazol.

Azonban fordulat állhat be a játékos jövőjét illetően, mivel a Manchester City sem mondott le a német középpályásról. A The Times szerint Gündogan pozitív tárgyalásokat folytatott a City vezetőségével, így visszamondhatja a barcelonai utat. A portál szerint Gündogannak egy 2024 nyaráig szóló szerződést ajánlanak, amit további egy évvel meg lehet majd hosszabbítani. Pep Guardiola nagyra tartja a játékost, így szeretné, ha továbbra is maradna.

A Barcelona korábbi ajánlata jóval alacsonyabb, mint amit a Manchester Citynél megkapna. A katalánok által kínált szerződés továbbra is a 32 éves játékos asztalán van.

Döntést még nem hozott, valószínűleg végső választ csak a Bajnokok Ligája döntő után fog adni.