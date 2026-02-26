Fordít a Fradi? Minden a Groupama Arénában dől el a Ludogorec ellen

Mindkét csapat játszott már Európa Liga-nyolcaddöntőt. A Ludogorecet a 2013-2014-es idényben a spanyol Valencia állította meg a legjobb tizenhat között, míg a Ferencváros a 2022-2023-as kiírásban jutott a legtovább: akkor a Xabi Alonso-féle Leverkusen zárta le a menetelést. Nem kicsi a tét, hiszen a nyolcaddöntő 1,75 millió eurót ér, ami mindkét klub költségvetésében jelentős bevételnek számít.

A két csapat Bulgáriában szoros meccset játszott, és bár a Ferencvárosnak volt több helyzete, a magyar bajnoki címvédő örülhet, hogy a Ludogorec csak egygólos előnnyel utazhat a Groupama Arénába.

„Rengeteg helyzetet kialakítottunk, de ha kihagyjuk, megbüntetnek minket, ami meg is történt egy remek góllal. Fontos, hogy a végén csak lesgólt kaptunk, mert továbbra is csak a fél párharc telt el, otthon a szurkolóink előtt képesek lehetünk nyerni” – nyilatkozta Robbie Keane a razgradi meccs után.

Való igaz, a Ferencváros végig mezőnyfölényben játszva, 17 kapura lövéssel, 3 ziccerrel és mindössze egyetlen rúgott góllal zárta a párharc első meccsét, míg a Ludogorec 0,47 xG-re szerzett két gólt és megnyerte a meccset. Okkal lehetett tehát bosszús a magyar együttes.

Mik a kilátások?

A két csapat eltérő eredménnyel hangolt a visszavágóra: a Fradi 3-1-es győzelmet aratott az MTK ellen egy alaposan felforgatott kezdőcsapattal, míg a Ludogorec idegenben 2-1-es vereséget szenvedett a Botev Plovdiv ellen, amivel megszakadt hat tétmeccses győzelmi sorozata – hátránya pedig 10 pontra nőtt az éllovas Levszki Szófia előtt a bajnokságban.

Ha a csapatok egymás elleni mérkőzéseit nézzük az idei szezonban, egyértelműen kirajzolódik a kép, hogy a Ferencváros dominált mind a pályán, mind az eredményben is. Ugyanakkor tény, hogy a bolgárok a két csapat eddigi legnagyobb téttel bíró összecsapását megnyerték, sőt mióta Per-Mathias Høgmo november végén átvette a klub irányítását, 16 tétmérkőzésen mindössze két vereséget szenvedtek.

2026.02.19. EL Ludogorec – Ferencváros 2-1 2025.11.06. EL Ferencváros – Ludogorec 3-1 2025.08.12. BL Ferencváros – Ludogorec 3-0 2025.08.06. BL Ludogorec – Ferencváros 0-0

Razgradban azonban láthattuk, a Ferencváros képes dominálni és zavarba hozni a bolgárok védekezését, és jobb csapat benyomását is keltette.

Mi lehet az oka?

A játékoskeretek közötti minőség és az erőviszonyok mellett egyértelműen előny, hogy az FTC hazai pályán, több mint 20 ezer szurkoló előtt zárhatja a párharcot. A Groupama Aréna az elmúlt években többször is bizonyította, hogy európai kupameccseken egészen félelmetes atmoszférát tud teremteni. A Ferencváros hazai pályán rendre bátrabban, magasabb intenzitással futballozik, a közönség pedig képes plusz energiát adni a kritikus pillanatokban – és ez kulcsfontosságú lehet, amikor győzelmi kényszerben játszik a csapat.

Ha megnézzük az egymás elleni meccsek statisztikáit, láthatjuk, hogy mindegyik mérkőzésen a Ferencváros dolgozott ki több helyzetet, és mind a négy találkozón a lövések száma mellett az xG-mutatóban is egyértelmű fölényben volt. A razgradi 2–1-es vereség alkalmával például 0,47-es hazai xG-re jutott két Ludogorec-gól, miközben a Fradi 1,58-as várható gólmutatóig és 17 lövésig jutott – ez jól mutatja, mennyire nem tükrözte a játék képe az eredményt.

Meccs Lövések (LUD–FTC) xG (LUD–FTC) Ludogorec–Ferencváros 2–1 10 – 17 0.47 – 1.58 Ferencváros–Ludogorec 3–1 14 – 19 0.66 – 1.98 Ferencváros–Ludogorec 3–0 11 – 15 0.71 – 1.54 Ludogorec–Ferencváros 0–0 10 – 17 0.52 – 1.78

Mit mond a Statmester?

A Tippmixpro egyik legnépszerűbb funkciója a Statmester, ahol egy helyen láthatjuk az adott mérkőzéshez kapcsolódó legfontosabb trendeket és statisztikákat, amiből könnyen inspirálódhatunk, ha nem tudjuk eldönteni, mire fogadjunk.

A Ludogorec legutóbbi 5 idegenbeli EL-mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni

A Ludogorec legutóbbi 5 idegenbeli EL-mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni

A bolgárok inkább hazai pályán eredményesek, semmint idegenben. Az Európa Ligában egyedül a Malmőt tudták legyőzni idegenben, de ha a teljes európai kupaszezont nézzük a selejtezőkkel együtt, akkor 8 meccsből egy győzelem a mérleg vendégként. Nem tudták legyőzni idegenben pl. a Dinamo Minszket (2-2), a Rijekát (0-0), de például a macedón Shkendiját (2-1) sem, míg a ligaszakaszban a Rangers (1-0) egyetlen győzelmét épp a bolgárok ellen aratta.

A Ferencváros legutóbbi 5 mérkőzésén legalább 3 gól született

Tipp: Ferencváros nyer – 1,62

A Ferencváros legutóbbi 5 mérkőzésén legalább 3 gól született

Adja magát, hogy nem most szakad meg ez a sorozat. A Fradinak támadnia kell, a Ludogorec kontrázni fog – ez pedig eleve nyíltabb mérkőzést vetít előre. Ráadásul egy ilyen éles, nagy téttel bíró találkozón a csapatok a hajrában még inkább kockáztatnak, ha számukra nem kedvező az állás. Ha a Ferencváros hátrányban lesz, még magasabb letámadást és több beadást láthatunk, ami mögött terület nyílik a bolgár kontrák számára. Ha viszont a Fradi vezetést szerez, a Ludogorecnek kell majd kinyílnia. Mindkét csapat megmutatta, hogy benne van a gól a játékában.

Az FTC a legutóbbi 5 mérkőzésén mindig betalált az első félidőben

Tipp: 2,5-nél több gól – 1,77

Az FTC a legutóbbi 5 mérkőzésén mindig betalált az első félidőben

A taktika egyértelmű: minél előbb ledolgozni a hátrányt hazai pályán. A Ferencváros várhatóan nagy tempóval kezdi majd a mérkőzést, agresszív letámadással és sok beadással próbálva az első 20–25 percben megbontani a Ludogorec védelmét. Minél előbb sikerül eltüntetni az egygólos különbséget, annál nyugodtabban, kontrolláltabban futballozhat tovább a csapat. A tendencia is ezt erősíti: a Fradi az elmúlt öt találkozóján rendre betalált az első játékrészben. Érdekes adalék, hogy a Ludogorec idei Európa Liga-mérkőzéseinek 100%-án született legalább egy gól az első félidőben...

Tipp: FTC gólt szerez az első félidőben – 1,64

A cikk fizetett tartalomként jelenik meg az oldalon.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.