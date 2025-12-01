A Real szinte az egész meccsen fölényben volt, de helyzeteit nem tudta berúgni, s csupán büntetőből volt eredményes Kylian Mbappé révén a 67. percben. A katalán kiscsapat az első félidő végén Azzedin Unahi góljával szereztek vezetést, amit nem tudtak megtartani, de a döntetlennel pontszámban befogták a 17. Osasunát.
A Real Madrid viszont nem tudta visszaelőzni a Barcelonát, mely így egy pont előnnyel vezeti előtte a tabellát.
A Királyi Gárda sorozatban harmadik döntetlenjét játszotta a bajnokságban, az előző két fordulóban a Rayo Vallecano (0-0) és az Elche (2-2) ellen nem sikerült megszerezniük a három pontot a La Ligában.
La Liga, 14. forduló:
Real Sociedad-Villarreal 2-3 (0-1)
Sevilla-Real Betis 0-2 (0-0)
Celta Vigo-Espanyol 0-1 (0-0)
Girona-Real Madrid 1-1 (1-0)
szombaton játszották:
Levante-Athletic Bilbao 0-2 (0-2)
Atlético Madrid-Oviedo 2-0 (2-0)
Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0)
FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1)
pénteken játszották:
Getafe-Elche 1-0 (0-0)
hétfőn játsszák:
Rayo Vallecano-Valencia 21.00
Forrás: MTI
