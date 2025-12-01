A Real szinte az egész meccsen fölényben volt, de helyzeteit nem tudta berúgni, s csupán büntetőből volt eredményes Kylian Mbappé révén a 67. percben. A katalán kiscsapat az első félidő végén Azzedin Unahi góljával szereztek vezetést, amit nem tudtak megtartani, de a döntetlennel pontszámban befogták a 17. Osasunát.

A Real Madrid viszont nem tudta visszaelőzni a Barcelonát, mely így egy pont előnnyel vezeti előtte a tabellát.

A Királyi Gárda sorozatban harmadik döntetlenjét játszotta a bajnokságban, az előző két fordulóban a Rayo Vallecano (0-0) és az Elche (2-2) ellen nem sikerült megszerezniük a három pontot a La Ligában.

La Liga, 14. forduló:

Real Sociedad-Villarreal 2-3 (0-1)

Sevilla-Real Betis 0-2 (0-0)

Celta Vigo-Espanyol 0-1 (0-0)

Girona-Real Madrid 1-1 (1-0)

szombaton játszották:

Levante-Athletic Bilbao 0-2 (0-2)

Atlético Madrid-Oviedo 2-0 (2-0)

Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0)

FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1)

pénteken játszották:

Getafe-Elche 1-0 (0-0)

hétfőn játsszák:

Rayo Vallecano-Valencia 21.00

