Fontos játékossal állapodott meg az NB II bajnokcsapata

A magyar élvonalba is követi a Nyíregyáza Spartacust.

A Nyíregyháza Spartacus a Merkantil Bank Liga megnyerése után az első osztályban is számít több kulcsjátéksára. A klub most egy rutinos támadó szerződéshosszabbítását jelentette be.

Szerződést hosszabbított a Nyíregyháza Spartacus Gresó Mátyással. A támadó három évvel ezelőtt érkezett a Szparihoz, és azóta több mint száz mérkőzésen lépett pályára a csapat színeiben, írta meg a klub honlapja. A 27 éves játékos az idei szezonban 36 bajnoki illetve kupamérkőzésen lépett pályára, 3 gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Két éves szerződést kötött vele a klub.

"Amikor ide kerültem, az volt a cél, hogy jussunk fel a csapattal, ami most sikerült. Megtisztelő, hogy a klubbal, a stábbal a játékosokkal az élvonalban folytathatom. Nem volt minden év könnyű, volt, hogy nem úgy szerepeltünk ahogy szerettünk volna, de az idei esztendő fantasztikusan sikerült. Örök élmény marad mind a bajnoki, mind a kupaszereplés. Köszönöm a vezetésnek, hogy lehetőséget kapok, és azon leszek, hogy minél sikeresebb szerepeljünk" - mondta Gresó Mátyás, aki 2021-ben Egerből érkezett a nyírségbe.