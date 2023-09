Fontos döntés született az Arsenal csapatkapitányáról

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Arsenal együttese a pénteki napon jelentette be, hogy 2028-ig meghosszabbította norvég csapatkapitánya, Martin Ödegaard szerződését.

Az egykori csodagyerek a Real Madridnál képtelen volt hosszabb távon megtalálni a számításait, ezért 2021 januárjában először kölcsönvette az Arsenal. Az "ágyúsok" ezt követően fél év múlva véglegesítették őt és azóta is kirobbanthatatlan alapembere a csapatnak, már a csapatkapitányi karszlagot is megkapta.

„Több okból is könnyű döntés volt aláírni az új szerződést. Főleg amiatt, amit most csinálunk, szeretnék én is részese lenni. Nagyon izgatott vagyok az előttünk álló dolgok miatt. Megtaláltam azt a helyet, ahol letelepedhetek, és amit otthonnak hívhatok. Az én történetem kicsit különbözik másokétól, tizenhat éves korom óta több klubnál is megfordultam. Az Arsenalnál viszont az első naptól kezdve otthon érzem magam. Szeretnék köszönetet mondani a klubnál dolgozóknak és a fantasztikus szurkolóinknak. Ezután is mindent megteszek azért, hogy az elkövetkező években sikeresek legyünk” - mondta Ödegaard a klub honlapjának.

A 24 éves norvég középpályás eddig 112 tétmérkőzésen 27 gólt és 15 gólpasszt jegyzett a londoniak színeiben.