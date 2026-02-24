Félelem, terror és futball: Fonseca elmesélte, milyen volt a háború sújtotta Kijevben

Paulo Fonseca, a Lyon portugál vezetőedzője szívszorító részleteket osztott meg az ukrajnai háború első napjairól. Elmondása szerint 2022 februárjában, a konfliktus váratlan eszkalálódásakor egy teljes éjszakát töltött Kijevben, bombázások közepette, az olasz Roberto De Zerbi edzővel és a Sahtar Donyeck játékosaival.

Fonseca eredetileg azért utazott vissza Ukrajnába, hogy felesége családját segítse, ám a katonai események gyorsan súlyosra fordultak. A család és az edzői stáb menedéket keresett a Sahtar elnökének szállodájában, ahol egy földalatti menedék állt rendelkezésre.

„Egész éjszaka ott töltöttük az időt, a félelemtől és a várakozástól feszülten, a játékosokkal együtt” – mesélte Fonseca.

Az edző kiemelte, hogy mindenki a televízión keresztül követte az orosz erők kísérleteit, hogy behatoljanak a fővárosba, ami tovább fokozta a félelmet és az aggodalmat. A következő nap hosszú, megpróbáltatásokkal teli utazás várt rájuk: busszal Moldovába, onnan Romániába, majd végül Portugáliába jutottak el – mindez körülbelül 30 órát vett igénybe.

Fonseca őszintén bevallotta, hogy akkoriban intenzív félelmet érzett felesége és fia életéért, és az élmény azóta is élénken él emlékezetében.

„Ezek az órák életem egyik legnehezebb időszakát jelentették. A félelem és a terror érzése még mindig kísért, miután ilyen közelről tapasztaltam meg a háború borzalmait, és azt, milyen hatással van mind a civilekre, mind a sportolókra” – mondta az edző.

