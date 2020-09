Folytatódik az NB II, tovább menetelne a DVSC

A listavezető debreceniek az Ajkát fogadják a nagyerdőn, míg a velük azonos pontszámmal második helyen álló szolnokiak a Szegedet fogadják. Az eddig csak gyengélkedő, a szezont előtt feljutást megcélzó Vasas Siófokon próbálkozhat felzárkózni az élmezőnyhöz. Több csapat is erősen tartalékosan tud felállni ebben a fordulóban, ugyanis a múlt héten tucatnyi játékos is pozitív koronavírus tesztet produkált a másodosztályban. Csákváron nyolc játékos mellett vezetőedző Visinka Ede is fertőzött, így az ő meccsüket elhalasztották októberre.

„Sikeresen rajtolt az Ajka a bajnokságban, néhány meccsen négy-öt góllal is győzött. Ellenfelünket nem szabad félvállról venni, veszélyes csapattal nézünk szembe. Agilis, tehetséges játékosok alkotják, akik sokszor okoztak már meglepetést az eddigi fordulókban, a zöld-fehérek csatára, Nagy Krisztián pedig már nyolc találatnál jár. Vasárnapi vendégünk emellett masszív védelemmel rendelkezik, de arra törekszünk, hogy ezt minél hamarabb megbontsuk”- mondta Kondás Elemér a DVSC szakvezetője az Ajka elleni mérkőzés előtt.

A cikk lejjebb folytatódik

A stadionban kötelező lesz a maszk hordása, ezt a héten jelentette be a debreceni klub.

Több csapat

A teljes forduló programja:

Szeptember 13. (vasárnap)

16.30: Budaörs–Kaposvári Rákóczi FC

16.30: Szentlőrinc–Soroksár

17.00: Gyirmót FC Győr–DEAC

17.00: Szolnoki MÁV FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: BFC Siófok–Vasas FC

17.00: DVSC–FC Ajka

17.00: Szombathelyi –PMFC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus

17.00: Kazincbarcika SC–ETO FC Győr

Október 9. (péntek)

17.00: Aqvital FC Csákvár–Dorogi FC