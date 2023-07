Folytatódik az Arsenal remek nyara, hosszabbított alapemberük.

Gabriel Jesus szerint tavaly az ő hiánya miatt nem lett bajnok a csapat.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

William Saliba és Reiss Nelson is hosszabbított.

Ki nyeri az angol élvonal 2023/24-es kiírását? A Manchester City 1.80, az Arsenal 7.00, a Liverpool 10.00-szeres szorzóval fogadható (x)

Fabrizio Romano információi szerint Wiliam Saliba hosszabbított Londonban. Az Arsenal francia alapembere első szezonja remekül sikerült Angliában, ám a bajnokság végére megsérült, ez is közrejátszott abban, hogy a Manchester City végül megnyerte a Premier League-t. Szerződése további 4+1 évre szól



Saliba fontosságáról Gabriel Jesus beszélt nem rég:



"Amikor ő is játszik, akkor kevés gólt kapunk. Amikor nem játszik, akkor pedig több gólt kapunk. Volt, hogy én is lesérültem, de akkor Eddie remekül helyettesített engem. Utána leigazoltuk Leót, és tudtuk tartani a tempót. Azonban jött Saliba sérülése és komplikálttá váltak a dolgok. A többi védőnk is jó játékos, azonban a mi játékunk speciális volt. Ha megnézzük a statisztikákat, Salibával sokkal kevesebb gólt kaptunk."



A védő mellett a szélső Reiss Nelson is hosszabbított az Ágyúsokkal, ő 2027-ig kötelezte el magát.