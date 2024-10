Folytatódik a fejetlenség a Vasasnál, úgy tűnik nem csak lecserélte a csapatkapitányt Pintér, de nem is számít rá

Jelenleg 13. a másodosztályban a fővárosi csapat.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Pintér-éra mérlege: négy meccs, négy vereség

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Vasas 2–1-s vereséget szenvedett a Csákvár otthonában az NB II kilencedik fordulójában vasárnap. Később arról is írtunk, hogy a csapat vezetőedzője, Pintér Attila érdekes dolgokat nyilatkozott a találkozó után.



„Nem szeretnék itt közhelyeket puffogtatni. Én azt gondolom, le kell ülni, és át kell beszélni a dolgokat a Nagy Miklóssal – a Vasas sportigazgatója, a szerk –. Hogy hogy látja ő és hogy hogy látom én is a dolgokat” – jelentette ki az M4 Sportnak a szakember, akinek irányításával sorozatban harmadszor kapott ki a bajnokságban az angyalföldi csapat - a teljes interjú ide kattintva elolvasható.



Nos arról még nem tudni, hogy mire jutott Pintér és Nagy, azonban egy másik kínos eset már napvilágot látott a csakfoci.hu információi alapján.



A válogatott korábbi szövetségi kapitánya már megérkezésekor húzott egy fontosat, Jova Leventétől ugyanis elvette a csapatkapitányi tisztséget, amelyet Otigba Kenneth-re ruházott rá. Ez önmagában még talán nem is akkora dolog, viszont Pintér a Mezőkövesd ellen már a félidőben lekapta a kapust, aki kisebb sérüléssel védett, amit nem jelzett a meccset megelőzően, ráadásul a második kövesdi gól előtt nagyot hibázott. Csákváron már a 23 éves Kiss Ágoston állt a kapuban, de neki sem sikerült megakadályoznia a Vasas újabb vereségét. Jova derékproblémák miatt nem volt a meccskeretben, de az oldal információi szerint, ha egészséges, akkor is csak a kispadon kapott volna helyet.