Folytatja a munkát Németországban a sikeredző

Azt érezheti az ember kis túlzással, ha akarna sem mehetne el a spanyol tréner.

Amint azt már sajtóorgánumok előre jelezték, Xabi Alonso a Bayer Leverkusen március 29-i sajtótájékoztatóján bejelentette, nem hagyja el a gyógyszergyáriakat az idény végén, folytatja az eddig igencsak sikeresnek mutatkozó munkát a Bundesliga éllovasánál.

„Az idény végén nem fejeződik be a Bayernél folyó munkám. Szeretnék továbbra is segíteni a klubnak, a játékosoknak, és a vezetőség ehhez nagyszerű támogatást ad. Itt minden fantasztikus – mondta Xabi Alonso péntek délután. – Még fiatal edző vagyok, a karrierem szempontjából ez a legjobb döntés. Sokat gondolkoztam ezen, és biztos vagyok benne, hogy ezt kell tennem. Nagyon hálás vagyok a klubnak, a játékosoknak és a szurkolóknak, ha másképp döntenék, hibáznék. Igen, már a játékosokkal is beszéltem a döntésről.”

– fogalmazott Xabi Alonso, aki a Leverkusennel a Bundesliga-idény vége előtt tízpontos előnnyel vezeti a német bajnokságot, a Német Kupában elődöntős, az Európa-ligában negyeddöntős.

Arról mi is írtunk korábban, több sztárcsapat is vinné a spanyol edzőt, ám így végérvényesen is kiderült, hoppon maradtak.