Fölényes FTC-győzelem a derbin

Öt gólos sikert aratott a címvédő.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A címvédő Ferencváros 5-0-ra nyert az Újpest otthonában vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának rangadóján.

A Újpest bátran kezdte a mérkőzést, magasan támadta le ellenfelét, a Ferencváros pedig bizonytalan volt az első percekben. Az első félidő nagy részében azonban egyik csapat sem vállalt sok kockázatot, emiatt jó darabig nem alakult ki komoly helyzet. A nagy küzdelmet, kemény párharcokat hozó mezőnyjátékban sok volt a hiba mindkét oldalon. A góllövőlistán éllovas Varga révén szerzett vezetést az FTC, a válogatott csatár Katonától kapott jó átadást középen, kicselezte védőjét, majd Banai mellett a kapuba lőtt. A 45. percben megint ez a két játékos hozott össze gólt, ezúttal Katona jobbról passzolt középre Varga pedig az ötösről a hosszúba pörgetett. A Ferencváros a kapu előtt határozottabb volt, ennek köszönhetően vonulhatott stabil előnnyel pihenőre.

A második félidőre három helyen változtatott az összeállításon Mészöly Géza, az Újpest éppen ezen a napon 57 éves vezetőedzője, majd sérülés miatt hamar negyedik cserére is kényszerült. Aktív, de kapura továbbra is veszélytelen volt a hazai csapat. Hatvan perc elteltével Dejan Stankovic is hármat cserélt, majd az egyik újonnan pályára lépő játékos, Marquinhos nagyon hamar gólpasszt adott Loncarnak. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, ráadásul Loncar előkészítőként is jeleskedett, kétszer hozta helyzetbe a Vargához hasonlóan duplázó Pesicet. A mérkőzés végére szétesett a hazaiak védelme, emiatt a Ferencváros az összecsapás utolsó negyedében könnyen alakított ki helyzeteket.