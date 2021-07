Fogynak a csatárok a Chelsea elől

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A nyugat-londoni csapat már régóta érdeklődik a lengyel játékos iránt, most pedig újból szóba került a támadó szerződtetése. A Chelsea célkitűzése, hogy egy világszínvonalú csatárt igazoljon, így figyelemmel kíséri Lewandowskit a Bayern Münchennél. Noha a bajorok nem terveznek megválni most nyáron támadójától, egy új lehetőség akár át is csábíthatja a 32 éves játékost a londoniakhoz.

A kékek nem először próbálják meg Londonba csábítani a lengyel támadót, hiszen korábban már két alkalommal is nekifutottak a szerződtetésének, de nem jártak sikerrel.

Thomas Tuchel, a Chelsea menedzsere egy új csatárral szeretné erősíteni csapatát, így most egy nagyon bonyolult és költséges projektbe kezdtek.

Csakúgy, mint a bajorok, a Borussia Dortmund sem tervez megválni a legjobbjától, a 21 éves Haalandtól, hacsak nem tesznek érte egy rendkívüli, az eddig ajánlott 175 millió eurónál is magasabb ajánlatot. A norvég támadó Marco Rose vezetőedző irányítása alatt készül a szezonra, és nem tervezi elhagyni a fekete-sárgákat, hiszen tudja, hogy egy jövő nyáron életbe lépő záradék szerint nagyjából 100 millió euróért vihetik az érdeklődők.

Tervben volt Romelu Lukaku újraszerződtetése is, de a belga elmondta, hogy idén nyáron nem akarja elhagyni az Intert. Nemrég Harry Kane-ben is jelezte, hogy elhagyná a Tottenham-et, mert trófeákat akar nyerni. Ugyanakkor a két londoni klub kapcsolata nem a legjobb, így kevés esély van arra, hogy Kane a városi riválisnál folytassa a pályafutását.

Elképzelhető, hogy a kékek egy középső középpályást is igazolnának, a posztra a West Ham-es Declan Rice és a Rennes játékosa, Eduardo Camavinga jöhetnek szóba.

Eközben Andreas Christensen és Antonio Rudiger szerződéshosszabbításáról szóló tárgyalások nem állnak jól, annak ellenére sem, hogy mindkettőjük már kevesebb, mint egy évig él a szerződése.

További esetleges igazolások lehetnek még Raphael Varane a Real Madridtól, Jules Kounde a Sevillától és Niklas Sule a Bayerntől.

Noha még egy hivatalos megállapodás sem született, a kékek várhatóan nagy hatással lesznek az idén nyári átigazolási piacra, hiszen már több, mint 50 millió fontot kerestek eladott játékosaikból.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Harry Kane sokat hozhat a konyhára: ha a Chelsea mégis megszerzi, akkor azzal 10-szeres pénzt lehet nyerni.