Olaszországban elszabadult a pokol, a dühös szurkolók a sajátjaikra támadtak! + videó

Április 19-én elszabadultak az indulatok a Monopoli-Foggia Serie C mérkőzés lefújásának pillanataiban, ugyanis a vendégszurkolók az 1-0-s vereség miatt a pályára rohantak, hogy megleckéztessék a kiesés ellen küzdő csapatukat. A Foggia játékosok az öltözőbe menekültek a történtek után.

A Foggia végül a Salernitana ellen is kikapott 3-1-re a múlt hétvégén, így biztossá vált, hogy osztályozót kell játszania a Serie C-ben való bennmaradásért.

