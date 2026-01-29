Fogadj a Nottingham–FTC meccsre, és szerezz 5 000 Ft ingyenes fogadást a hétvégi Paks–FTC-re

A Fradi csütörtök este 21:00-kor Nottinghamben lép pályára, a Tippmixpro pedig külön ajánlattal készül: most könnyedén szerezhetsz 5 000 Ft ingyenes fogadást a vasárnapi Paks-Fradi meccsre (X).

A Ferencváros a Nottingham Forest ellen zárja az EL ligaszakaszát a City Groundon. A Forest jelenleg 11 ponttal a 16. helyen áll, míg a Ferencváros 15 ponttal a hetedik, ami még mindig nyolcaddöntős pozíciót ér. Bizonyos szempontból mindkét csapat kényelmes helyzetben van, hiszen a továbbjutás már megvan mindkét oldalon, a tét most az, hogy minél jobb helyzetből várják a folytatást.

ASean Dyche vezette Nottingham hazai pályán legutóbb a Premier League-listavezető Arsenal ellen játszott 0-0-s döntetlent, valamint januárban idegenben legyőzte a West Hamet és a Brentfordot is, de ezzel együtt is az éppen bennmaradást érő 17. helyen állnak a tabellán. Emellett az Európa-ligában a tabella középmezőnyében áll az angol együttes: legyőzték a Porto, a Malmö és az Utrecht csapatát is, legutóbb azonban fájó vereséget szenvedtek a Braga ellen egy alapvetően kontrollált meccsen, ahol még egy tizenegyest is kihagytak.

Ezzel szemben a Fradi továbbra is kettős arcát mutatja: a bajnokságban legutóbbi három meccsükön a Győrtől és a Debrecentől is kikaptak (egy Diósgyőr elleni győzelem mellett), míg az Európa-ligában legutóbb a Panathinaikosz csak a meccs hajrájában rúgott góllal mentette döntetlenre a mérkőzést ellenük.

A keret szempontjából fontos fejlemény, hogy Dibusz Dénes már elutazott a csapattal Angliába, jól halad a felépülése, jelenléte fontos lehet csapatkapitányként, de a kapuban még biztosan nem ő áll majd. A védelem azonban erősen foghíjas: Toon Raemaekers eltiltott, Stefan Gartenmann sérült, Szalai Gábor játéka kérdéses, Mariano Gomez pedig új igazolásként még nem nevezhető. Nem lesz tehát egyszerű dolga az ír vezetőedzőnek, akinek presztízsmeccs lesz a csütörtöki, hiszen nemcsak egy európai kupamérkőzésről van szó számára, hanem egy olyan estéről is, amely személyes jelentőséggel bír – a hírek szerint a korábbi PL-legenda Keane családja és közeli barátai is a helyszínen szurkolnak majd, hogy csapatával veretlenül zárják a ligaszakaszt.

Mit mond a Statmester?

A Tippmixpro egyik legnépszerűbb funkciója a Statmester, ahol egy helyen láthatjuk az adott mérkőzéshez kapcsolódó legfontosabb trendeket és statisztikákat, amiből könnyen inspirálódhatunk, ha nem tudjuk eldönteni, mire fogadjunk.

Az FTC legutóbbi 4 idegenbeli mérkőzésén nem született gól az első félidőben

Eldönthetjük, hogy megfogadjuk-e 3,05-ös oddsért, hogy nem lesz gól a félidőben – vagy arra tippelünk, hogy megszakad a sorozat (1,34).

Az FTC csapata szerezte a találkozó első gólját a legutóbbi 4 idegenbeli mérkőzésén

A Fradi minden tétmeccset figyelembe véve legutóbb idegenben még tavaly februárban a Plzen ellen szenvedett vereséget, sőt legutóbb idegenben az augusztusi Ludogorec elleni BL-selejtezőt zárta rúgott gól nélkül a csapat. Ha arra nem is mersz tippelni, hogy a Fradié lesz az első gól, 1,67-ért érdemes lehet megjátszani azt, hogy nem zárják rúgott gól nélkül a zöld-fehérek a nottinghami túrát.

A Nottingham mérkőzéseinek 57%-án volt 11-es az Európa-liga idei szezonjában

Az angolok 7 eddigi El-meccsükön 5 büntetőt végezhettek el, ebből hármat berúgtak, kettő kimaradt. Lesz vajon újabb 11-es? Ha igen, azzal 2,75-szörös pénzt nyerhetünk.

Kiemelt promóció: 5 000 Ft ingyenes fogadás a hétvégi Paks – FTC-re

Bónuszkód: FTC0128 (Bónuszaim menüpontban)

Promóció időszaka: 2026.01.28. 14:00 – 2026.01.29. 23:59

Feltétel: legalább 5 000 Ft értékű fogadás az Nottingham–FTC meccsre minimum 2,00 odds mellett (meccs előtt vagy élőben)

Bónusz: 5 000 Ft ingyenes fogadás a Paks–FTC mérkőzésre

Felhasználási határidő: 2026.02.01. 19:59

A bónusz a feltételek teljesítését követően automatikusan jóváírásra kerül; a részvételhez és a teljesítéshez a bónuszkód megadása szükséges. További részletekről a Tippmixpro oldalán vagy ide kattintva olvashattok!

Ne feledjétek, még néhány napig tart az évindító bónusznyereményjáték is, ahol 10 millió Ft nyereményalapot sorsolnak ki a feltételeket teljesítő játékosok között – további részletek a Tippmixpro promóciós oldalán.

A cikk fizetett tartalomként jelenik meg az oldalon.