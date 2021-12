Foci és film: ezt nézd az ünnepek alatt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bár az ünnepek alatt a bajnokságok leállnak, a szünet alatt sem feltétlenül kell futballmentesen töltenünk ezeket a napokat. A különböző streaming szolgáltatók és online filmtárak jóvoltából rengeteg focival kapcsolatos műsor közül válogathatunk, amelyek kitölthetik a meccsek hiányát a karácsonyi időszakban. A repertoárban nagyrészt dokumentumfilmekkel találkozhatunk, de természetesen a könnyedebb műfajokat kedvelők is megtalálhatják a kedvükre valót rövid listánk szereplői között.

A foci mindenkié (2020)

A Netflix egyik legújabb saját fejlesztésű történelmi sport minisorozata az angol egyesületi futball eredetéről szól. A labdarúgás az 1870-es években az Egyesült Királyságban a gazdagok sportja volt. Egy munkásosztálybeli „sztárjátékos”, Fergus "Fergie" Suter - akit az első hivatásos futballistának tartanak -, és felsőbb osztálybeli ellenfele, James „Jimmy” Love összeáll, hogy örökre megváltoztassa a labdarúgást. A sorozat 6 részen keresztül tárja a néző elé az akkori játék problémáit, későbbi megoldásait a főszereplők életén keresztül.

Sunderland ‘Till I Die (2019-20)

A szintén Netflix minisorozatként induló Sunderland, amíg élünk tavaly már második évadot is kapott, valószínűleg nem véletlenül. A nagycsapatokról szóló dokumentumfilmekkel ellentétben az angol csapat sokkal inkább kendőzetlen őszinteséggel mutatja be a nehézségeket és egyben a futball szépségeit a nézőknek. 2006 óta először szerepelt a másodosztályban a Sunderland, akiknek a célja a feljutás volt, viszont a gyenge igazolások és a tulajdonosi bizonytalanságok miatt ez annyira nem sikerült, hogy a második évadban már a harmadosztályba kényszerül a gárda. A rengeteg negatívummal szemben azonban ott vannak a szurkolók, akik már a legkisebb sikerélmények elérésekor megtöltik a stadionokat, hogy szeretett csapatukat támogassák, ez pedig akaratlanul is jó érzést költöztet a nézők szívébe. A sorozat közben garantált, hogy ha csak egy rövid időre is, de Sunderland szurkolóvá válik az ember, bármennyire is tűnik reménytelennek a helyzetük.

Puskás Hungary (2009)

A Puskás Hungary bár már nem mai darab, mégsem maradhat le a listáról. Egy igazán izgalmas, érzelmes és egyben látványos dokumentumfilm Puskás Ferencről, a magyar labdarúgás legendájáról. A szereplők között szinte mindenkivel találkozhatunk, akik meghatározó szerepet töltöttek be az Aranycsapat kapitányának életében. A film nemcsak a méltán híres sztárjátékost mutatja be, hanem magát az embert is, aki a pályán kívül küzdött önmagával, valamint saját országával is, ahová még a csúcsra feljutva sem volt biztos, hogy valaha visszatérhet.

Diego Maradona (2019)

Diego Maradona a világ egyik leghíresebb, de egyben legvitatottabb futballistája. 1984-ben világrekordot jelentő összegért igazolt a Napoli-hoz, akiket első bajnoki címükig vezetett érkezése után. Az emberek bálványozták őt a pályán és azon kívül is, csodát tett az olasz csapattal, miközben élete egyre sötétebb irányba haladt. Ezeket az időket dolgozza fel a cannes-i filmfesztivált is megjáró dokumentumfilm, melynek érdekessége, hogy több mint 500 órányi soha nem látott felvételt, interjút és különböző beszélgetéseket is felhasználtak a forgatása során.

Becsúszó szerelem (2021)

Végezetül, ha valaki egy könnyedebb vígjátékra vágyik, amelynek egyik mozgatórugója a foci iránti szeretet, a 2021-ben mozivászonra került magyar film, a Becsúszó szerelem tökéletes választásnak ígérkezik. A főszereplő Gyula (elkötelezett fociultra) és felesége gyermeket szeretnének, de kiderül, hogy nem lehet nekik. Miután az örökbefogadás is meghiúsul egy balul elsült program miatt a többi ultrával, más megoldást keresnek. Mariann megállapodik egy roma származású lánnyal, hogy míg kihordja nem kívánt gyermekét, ellátják őt mindennel, majd magukhoz veszik a kicsit. Gyulának ettől kezdve folyamatosan trükköznie kell, hogy ultra társai semmiképpen se vegyék észre a lány származását, mindeközben pedig az ő élete is 180°-os fordulatot vesz.

