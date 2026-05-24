Ezt hogy? Az év ziccerét hagyták ki Romániában + VIDEÓ

Óriási volt a tét a román másodosztályú Chindia Targoviste és az elsőosztályt a 13. helyen záró, így osztályozóra kényszerülő Farul Constanta mérkőzésén, ugyanis az oda-visszavágós párharc első meccsén mindkét csapat célja az volt, hogy kényelmes helyzetből várja a konstancai visszavágót.

A SzékelySport beszámolója szerint a végül 3-3-s döntetlent hozó találkozó fordulatokban gazdag volt, ugyanis az első játékrészben a másodosztályú Chindia szerzett vezetést, amit a fordulás után pillanatok alatt megfordított a Szuperligás Constanta.

Ezután hihetetlen jelenet játszódott le a mérkőzésen, a hazaiak horvát csatára, Ivan Pesic a vendégkapus hibáját kihasználva törhetett az üres kapura, ám az átvétel borzasztóra sikerült, és kimaradt az ordító ziccer:

Nem sokkal később sikerült javítania Pesicnek, az ő góljával egyenlített a hazai együttes, sőt, még a vezetést is megszerezte a Chindia, ám az utolsó szó a Farul Constanta-é volt, így hatgólos döntetlennel ért véget a román Szuperliga osztályozójának első elődöntője.

