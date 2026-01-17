Flakonokkal dobálták meg a kapust a katalán derbin

Péntek este katalán rangadóval indult a La Liga 20. fordulója: a meglepetésre ötödik Espanyol a kiesőzónát csak két játéknappal korábban elhagyó Gironát fogadta.

A hazai szurkolók azonban nehezen bírták elviselni, hogy a vendégek 2-0-ra megnyerték a mérkőzést, így a találkozó hajrájában, a 90+4. percben teli üdítős flakonokat dobáltak a pályára, ezek közül az egyik eltalálta a Girona kapusát, Paulo Gazzanigát.

Bár az argentin hálóőr nem szenvedett sérülést, a Spanyol Labdarúgó-szövetség (FREF) Fegyelmi Bizottsága szerdán megvizsgálja a történteket.

A Mundo Deportivo megjegyzi, hogy minden bizonnyal hatással lesz a kiszabott büntetés mértékére az, hogy az Espanyol drukkerei már a Barcelona elleni rangadó alkalmával is palackokat hajítottak a játéktérre.

A történtek bizonyára nem rontották el Míchel csapatának örömét, amely sorozatban harmadik találkozóján húzta be a három pontot, ezzel egy meccsel többet játszva 24 ponttal a kilencedik helyen áll.