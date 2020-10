Firmino: Coutinho fenomenális

A brazil válogatott 5-0-s Bolívia elleni győzelmét követően dicsérte csapattársát Firmino.

Győzelemmel kezdte a brazil válogatott a 2022-es világbajnoki selejtező sorozatot, miután hazai pályán kiütéses győzelmet aratott Bolívia válogatottja ellen.

A mérkőzés egyik legjobbjának az a Philippe Coutinho bizonyult, aki remekül kezdte az új szezont Barcelonában és mintha kezdene visszatalálni a régi formájába. A egykori klasszisa ezúttal is gólt lőtt, csapata negyedik gólját szerezte.

„Coutinho fenomális”- kezdte Firmino aki három éven át volt csapattársa Liverpoolban a játékosának.

„Mintha mágikus ereje lenne. Olyan dolgokra képes a pályán, amelyekről nem is gondolnád, hogy lehetséges megvalósítani. Többször is vissza szoktam nézni videón a cseleit, passzait, hogy kielemezzem a játékát. Hihetetlen játékos. Számomra megtiszteltetés, hogy csapattársa lehettem Liverpoolban és most a válogatottban” – dicsérte társát Firmino, aki szerinte a világ egyik legjobbja.