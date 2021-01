Firenzében köthet ki a balhés támadó

Olasz sajtóértesülések szerint a Fiorentina ajánlatot tett az Atalantának Alejandro 'Papu' Gomezért.

Gomez azóta került ki az Atalanta keretéből, hogy az FC Midtjylland elleni a mérkőzés szünetében, Gasperini azt kérte Gomeztől, hogy az árnyékék szerepéből inkább húzodjon ki a jobbszélre, ám az argentin ezt nem akarta, így a vezetőedző lecserélte és a helyére becserélte Ilicicet. A hírek szerint a vita verekedésig fajult a játékos és az edző között, Gomez azóta külön edz a társaitól.

Korábban az , a Roma és a érdeklődéséről is lehetett olvasni, ám a Corrierre dello Sport értesülései szerint most a Fiorentina is beszált a harcba és ajánlatott tett. A lap ugyanakkor arról is ír, hogy a támadó egyelőre bizonytalan a firenzei klubbal kapcsolatban, ugyanis szeretne olyan csapatban játszani, amely a nemzetközi kupaindulásért harcol.

Több csapat

