Fiola: „Meglepetést akarunk okozni a németek ellen!"

Magyarország tegnap történelmi, 1–1-es döntetlent játszott a világbajnok Franciaország ellen az Európa-bajnokságon. Fiola Attilát és Schäfer Andrást kérdezhették az újságírók a mérkőzés másnapján.

Fiola elmesélte, hogyan élte meg, hogy gólt szerzett a világbajnok ellen:

„A portugálok elleni mérkőzést követő éjjelhez hasonlóan most sem aludtam semmit, de most inkább a boldogság miatt. Nagyon büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és nagyon boldog, hogy tegnap örömet tudtunk okozni több millió magyarnak. Szerintem hónapok vagy akár évek is kellhetnek, hogy fel tudjam fogni, mi is történt a franciák ellen. Hihetetlen volt, amit éreztem a gólom után."

A védő 5 évvel ezelőtt az Ausztria elleni nyitó mérkőzésen sérült meg, most valamit visszaadott neki a sors:

„A második Európa-bajnokságomon is itt lehetek, játszhattam, gólt lőttem, talán a legszebb napjaimat éltem át – innen nézve, valamit valóban visszaadott az élet azok után, hogy öt éve megsérültem az Eb első mérkőzésén. Másik oldalról viszont akkor voltam a legjobb korban, nagy lehetőségeim lehettek volna egy jó szerepléssel. Az első meccs után mindenki el volt keseredve és bosszús volt, mivel az utolsó pillanatban engedtük ki az egy pontot a kezeink közül. Az, hogy innen fel tudtunk állni, remek csapategységre vall. Most önbizalommal utazhatunk Münchenbe. Nem mi vagyunk az esélyesek, a világ egyik legjobb csapata a német válogatott, de mindent el fogunk követni, hogy meglepetést okozzunk."

Fiola külön kiemelte a szurkolók leírhatatlan támogatását:

„Sehol máshol nincs szerintem ilyen hangulat, mit a Puskás Arénában. Remélem, ki tudnak jönni magyarok a müncheni mérkőzésre is. Nagyon sokat jelent nekünk, és személy szerint nekem is a buzdításuk."

Schäfert Kalmárral való kapcsolatáról kérdezték:

„Kalmár Zsoltival szinte óránként beszélünk. Nagyon sajnálom a sérülteket, de az ő balszerencséjük most az én szerencsém és volt, hiszen bekerülhettem a csapatba. Ha itt a lehetőség, élni kell vele, és én megpróbáltam élni vele."

Schäfer most csak a németek elleni mérkőzésre koncentrál:

„Úgy gondolom, az olasz kitérő után nagyon jó ívet vett a pályafutásom. A világ egyik legboldogabb embere vagyok, hogy itt lehetek az Eb-n, és értékes játékperceket kaphatok a szövetségi kapitánytól. Persze, ha olyan nagy tornán játszik valaki, akkor arra felfigyelhetnek nagyobb klubok, de most kizárólag a német meccsre koncentrálok, hiszen fontos találkozó vár ránk, és reméljük, hogy akár még több mérkőzést is játszhatunk. Az itthoni hangulat, a stadion, a hatvanezer szurkoló hatalmas segítséget jelentett nekünk, de a tegnapi mérkőzés után talán meglesz bennünk az a plusz, amivel jó eredményt tudunk kint is elérni."

A 22 éves játékost az újságírók magabiztosságáról is kérdezték:

„Mindig is ilyen karakter voltam, amikor pedig nem volt meg a kellő magabiztosságom, mindig olyan emberek álltak és állnak most is mellettem, akik segítenek, támogatnak."

