A Chelsea egykori játékosa a német bajnoknál kaphat kispadot

A Chelsea korábbi brazil hátvédje az elsőszámú jelölt a Bayer Leverkusen kispadjára, amely a Sky Sportszerint már meg is kezdte a tárgyalásokat Luíszal.

Erre azok után kerül sor, hogy a Leverkusen kevesebb mint egy szezon után szeretne megválni az eddigi trénerétől, Hjulmandtól, aki még Erik ten Hagot váltotta 2025 szeptemberében.

A volt dán szövetségi kapitány ígéretesen kezdett, ám a csapat végül lemaradt a Bajnokok Ligáját érő helyekről, és a hatodik pozícióban végzett. Emiatt már keresi a helyettesét a vezetőség, hiába szól 2027-ig a szerződése.

Luís mindössze 2024-ben hagyott föl a profi futballal, majd rögtön sikeres lett szakvezetőként is: a Flamengóval bajnoki címet és Copa Libertadorest ünnepelhetett. Klubja idén márciusban menesztette, ennélfogva ingyen írhatna alá a 2024–25-ös német bajnokhoz.

Mint ismert, játékosként két ízben is volt az Atletico Madrid játékosa, ami között egy idény erejéig a Chelsea-t erősítette.

