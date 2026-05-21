Sokkoló FIFA-terv: 66 csapatos lehet a 2030-as világbajnokság

Miközben a futballvilág még a 2026-os, történelmi jelentőségű 48 csapatos világbajnokságra készül, a FIFA már egy újabb, minden eddiginél nagyobb horderejű bővítés lehetőségét vizsgálja. Spanyol sajtóértesülések szerint a nemzetközi szövetség vezetőségében ismét napirendre került a 2030-as torna 66 válogatottra történő kibővítése.

Az AS információi alapján az eredetileg a dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL által felvetett ötlet az elmúlt hetekben komoly támogatottságot nyert a FIFA több tagszövetségénél is. Bár korábban sokan túlzónak vagy megvalósíthatatlannak tartották az elképzelést, a szervezet vezetői ma már valós alternatívaként kezelik a rekordlétszámú világbajnokságot.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino régóta hangsúlyozza, hogy a világbajnokságot globális ünnepként képzeli el, amelynek minél több ország számára kell lehetőséget biztosítania. A 2026-os torna már így is történelmi lesz, hiszen először vesz részt rajta 48 válogatott, köztük olyan újoncokkal, mint a Zöld-foki-szigetek, Curaçao, Üzbegisztán vagy Jordánia. A FIFA-nál pedig úgy látják, hogy az érdeklődés és a politikai támogatás egyre inkább a további nyitás irányába mutat.

A 2030-as világbajnokság rendezését jelenleg Spanyolország, Portugália és Marokkó kapta meg, míg ünnepi mérkőzéseket Argentínában, Uruguayban és Paraguayban rendeznének. Egy 66 csapatos lebonyolítás azonban minden eddiginél nagyobb logisztikai és infrastrukturális kihívást jelentene a szervezők számára.

A helyszínek körül már most is vannak kérdőjelek. Spanyolországi hírek szerint Málaga kikerülhet a rendező városok közül, miközben a bilbaói San Mamés Stadion és a Real Sociedad otthona, a Reale Arena szerepe sem tekinthető biztosnak. A végső döntést ugyanakkor minden esetben a FIFA hozza meg, amely fenntartja magának a jogot arra, hogy a torna méretétől függetlenül meghatározza a végleges helyszíneket.

A világbajnokság újabb bővítésének kulcsa minden bizonnyal a 2026-os torna sikere lesz. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő esemény afféle főpróbaként szolgálhat a FIFA számára. Ha a 48 csapatos modell gazdaságilag és sportszakmailag is beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor a további növelés mellett szóló érvek könnyen ellenállhatatlanná válhatnak.

A kritikusok ugyanakkor attól tartanak, hogy egy ekkora mezőny felhígíthatja a torna színvonalát, és a mennyiség a minőség rovására mehet. A FIFA számára azonban a globális elérés, az új piacok bevonása és a várható bevételnövekedés egyértelműen prioritást élvez.

A 66 csapatos világbajnokság egyelőre még csak terv, de a nemzetközi futball vezetésében már korántsem tekintenek rá őrült ötletként. Könnyen lehet, hogy a sportág történetének legnagyobb reformja már nincs is olyan messze.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.