A Nemzeti Sport internetes oldalának kedd esti cikke szerint a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember az FC Barcelona spanyol csatára mögött a második helyre Dembélét tette, míg a harmadik helyre nála a szintén a Paris Saint-Germainben futballozó Vitinha neve került.

Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa mögé Dembélét, a harmadik helyre pedig Kylian Mbappét, a Real Madrid francia sztárját rangsorolta.

Mellettük Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke is szavazott és ő a későbbi győztes Dembélét jelölte meg az első helyen. A második nála Yamal, a harmadik pedig Mbappé volt.

A szavazáson a nemzeti válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai, újságírók, továbbá a FIFA honlapján regisztrált szurkolók vettek részt. A négy szavazattípus 25-25 százalékos arányban számított bele az összesítésbe.

A győztes Ousmane Dembélé mögött végül Kylian Mbappé a második, Lamine Yamal pedig a harmadik helyen végzett.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.