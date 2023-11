Fiatal titkos fegyver írhat történelmet az AC Milanban

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egybehangzó olasz sajtóbeszámolók szerint a csatárproblémákkal küzdő AC Milan fontolóra vette, hogy bevesse az első csapat hétvégi bajnokiján a csapat nagy tehetségét, Francesco Camardát a Fiorentina ellen.

Az ifjú gólgyáros hatalmas tehetség hírében áll, már a serdülők közt is számolatlanul lőtte a gólokat. Az első három év alatt 87 meccsen 483 találatot szerzett. Camard a Milan Primavera-csapatában is megállta a helyét: az idei szezonban eddig 13 meccsen hét gólt szerzett, és az UEFA Ifjúsági Ligában is van már három gólja.

Camarda 15 évesen és 260 naposan a Serie A történetének legfiatalabb játékosa lehet.

Az eddigi rekordot Wisdom Amey tartja, aki 15 évesen 9 hónaposan és 1 naposan lépett pályára 2021-ben a Bolognában egy Genoa elleni mérkőzésen.

Stefano Pioli azért gondolkodott el a tehetség bevetésén, mert Rafael Leao sérült, Olivier Giroud pedig eltiltás miatt nem lesz bevethető a szombati mérkőzésen.