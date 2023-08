Fiatal magyar támadó szerződött Bundesliga élcsapathoz - HIVATALOS

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 16 esztendős Szép Márton hivatalosan is aláírta szerződését a német Bayer Leverkusennél, ezt saját maga jelentette be a közösségi oldalán. A korosztályos magyar válogatott labdarúgóra már korábban felfigyeltek a Gyógyszertáriak, de a német szabályoknak megfelelően csak a 16. életévét betöltött sportolónak lehet profi szerződést adni.

A cikk lejjebb folytatódik

A Bayer Leverkusen-RB Leipzig bajnokin a hazai győzelem 2.45, a döntetlen 3.55, a vendég siker 2.75-szörös szorzóval fogadható. (x)

Szép Márton négyévesen Csornán kezdett el futballozni, s hamar észrevették Győrben is a tehetségét. Az ETO-hoz egy tehetségkutató program után került, s a próbajátékot követően azonnal lecsapott a gólerős csatárra a zöld-fehér klub. Első győri szezonjában 15 mérkőzésen 13 gólt jegyzett, a következő idényben már 35 találat szerepelt a neve mellett. 2021-ben 23 gólt szerzett zöld-fehérben, s nem csoda, hogy a játékára egy német Bundesliga klub, a Bayer Leverkusen is felfigyelt, de mivel még nem volt annyi idős, a német csapat nem tudta leigazolni. A tehetséges támadó Székesfehérvárra igazolt, mert a klubnál megígérték neki, ha a Fehérvárt választja, mindenben támogatják, s ha a Leverkusen meghívót küld, akkor elengedik. A német klub egyébként azt kérte, hogy Marci addig néha menjen ki edzeni hozzájuk. Ez meg is történt, A fiatal játékos több alkalommal töltött egy-két hetet Leverkusenben. Olyankor edzéseken, felméréseken vett részt, és ismerkedett a játékostársakkal és a szakmai stábbal.

"Egy új történet kezdődik ma. Az elmúlt három év tele volt hullámvölgyekkel, csodálatos pillanatokkal, de sötét mélypontokkal is. Viszont azt hiszem, sokat tanultam az elmúlt hat-nyolc hónapban, ami hihetetlenül igényes volt mind mentálisan, mind fizikailag. Most végre eljött az a nap, amelyre az elmúlt három évben tudatosan készülődtem napról napra. A nap, amikor külföldön írok alá! Németország egyik legjobb klubjának játékosának lenni, és számomra a legjobb klubnak, a Bayer Leverkusennek, csodálatos érzés és tele van kihívásokkal egyszerre. Szeretném megköszönni mindazoknak akik támogattak az utamon, segítségük nélkül nem jutottam volna el idáig. Köszönöm a családomnak, hogy mindig mellettem álltak és kitartóan támogattak! Köszönöm a menedzsereimnek, hogy a legnehezebb időkben is mellettem álltak, és mindent megtettek, hogy megváltoztassák a dolgokat. Nagyon izgatott vagyok, és alig várom, hogy felvegyem a Leverkusen piros és fekete mezét. Egy fejezet véget ért, de a munka csak most kezdődött el igazán, és én készen állok rá..."

-írta közösségi oldalára Szép.

Korábban Simek Péter, a Fehérvár utánpótlásának szakmai igazgatója is latívuszokban beszélt a 16 éves tehetségről.

„Szép Marci a korosztálya egyik legnagyobb tehetsége. Olyan csatár, akinek olyan képességei vannak, amiket tanítani nem nagyon lehet, mint például a góllövés, nagyon jó százalékban használja ki a lehetőségeit, illetve a mentalitása elképesztően jó. Öröm, hogy itt van nálunk és bízunk benne, hogy sokat hallunk még róla”

-mondta el a szakmai igazgató.

A Fehérvár és a Leverkusen is betartotta az ígéretét és idén nyáron szerződtette a támadót. Szép a Gyógyszertáriak U17-es csapatához kerül.

Forrás: kislafold.hu